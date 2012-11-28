موسسات خیریه مردمی تقویت شوند/ کردستانی ها پیشقدم در کمک به همنوع

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی بعد از ظهر چهارشنبه ضمن حضور در اداره کل بهزیستی کردستان و شرکت در جلسه خانه خیرین استان که با حضور مدیر کل بهزیستی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: باید زمینه برای فعالیت بهتر موسسات خیریه مردمی در سراسر کشور به ویژه استانهای همچون کردستان فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه فعالیت های خیرخواهانه در سراسر کشور به ویژه استان های همچون کردستان بیان کرد: موسسات خیریه مردمی بهترین ظرفیت در راستای کمک به مردم به شمار می روند و به همین دلیل انتظار می رود که از ظرفیت های این بخش به شکل بهتری بهره برداری شود.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: فعالیت موسسات خیریه در کنار سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی یک فرصت ارزشمند در کشور است که باید فرهنگ سازی مناسبی برای ترویج این مهم در سراسر کشور صورت گیرد و افراد فعال در این موسسات مورد حمایت جدی تری قرار گیرند.

وی بر آمادگی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای کمک به تقویت فعالیت های موسسات خیریه مردمی در سراسر کشور گفت: در سراسر کشور ظرفیت های خوبی برای تقویت این موسسات وجود دارد و می توان در صورت برنامه ریزی بهتر به شکل مناسب تری از این ظرفیت ها برای کمک به افراد نیازمند بهره برداری کرد.

مرادی با اشاره به سوابق مردم کردستان در راستای مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه عنوان کرد: کردستانی ها همواره در حوزه های این چنین پیشگام بوده اند و به همین دلیل هم اکنون نیز موسسات خیریه مردمی در استان بدون استفاده از حمایت های مردمی اقدامات خوبی را در این بخش اجرایی می کنند و به افراد نیازمند در حوزه های مختلف کمک های خوبی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه باید سازمان های حمایتی و مدیران از فعالیت های موسسات خیریه حمایت کنند، اظهار داشت: فعالیت در عرصه های مختلف به ویژه کمک به زنان و کودکان بی سرپرست، حمایت از دانشجویان و دانش آموزان بی بضاعت و ارائه کمک های مالی و درمانی به افراد نیازمند از جمله اقدامات موسسات خیریه در کردستان به شمار می رود.

در این دیدار مدیر کل بهزیستی کردستان گزارشی از فعالیت های حوزه خیرین را ارائه کرد و در ادامه اعضای خانه خیرین استان نیز به بیان دیدگاه های خود در این حوزه پرداختند و خواستار حمایت بیشتر نمایندگان مجلس از این حوزه شدند.

سالار مرادی در ادامه ضمن حضور در بخش های مختلف اداری بهزیستی کردستان با کارکنان این نهاد حمایتی دیدار کرد و در جریان فعالیت های کاری آنها قرار گرفت.