تعامل با تشکلهای خصوصی عامل موفقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین توکل بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی روسای اتاقهای بازرگانی استانهای کشور که به میزبانی اتاق اصفهان برگزار شده بود با اشاره به اینکه موازی کاری ها یکی از عوامل مخرب در پیشرفت اقتصادی است، گفت: یکی از مشکلاتی که در اقتصاد بوجود می آید و مانع رشد می شود موازی کاری هایی است که در برخی نهادهای صنعتی بوجود می آید.

وی ادامه داد: تعاملات با تشکل های خصوصی و غیر دولتی می تواند در پیشبرد اهداف صنعتگران و تولید کنندگان موثر باشد

عضو هیات مدیره اتاق صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با توجه به مشکلات و مسایلی که در بین صنعتگران ایران وجود دارد سعی کرده ایم تا مشکلات در این بخش را به سه محور اساسی تقسیم کرده و طبق آن سه کارگروه تشکیل داده ایم.

توکل ادامه داد: حضور مردم در بخش رشد و توسعه می تواند به مراتب تبعات مثبتی به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعتقاد صنعتگران بر این است که جدایی از خدا، کتاب و شرع مردم می توانند با حضور خود در صحنه تبعات مثبتی به همراه داشته باشند.

عضو هیات مدیره اتاق صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطر نشان کرد: اگر از تفکرات منفی دور شویم و یک سیستم همگن را بوجود آوریم می توانیم در رشد و اعتلای اقتصاد کشور موثر باشیم.