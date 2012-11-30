آغاز برداشت نیشکر از 250 هکتار مزراع مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی ابطالی، از آغاز برداشت نیشکر در سطح 250 هکتار از مزارع نیشکر استان مازندران خبر داد.



وی با بیان اینکه بیشترین سطح کشت مزارع نیشکر مازندران مربوط به شهرستان بابلسر بوده و در شهرستانهای قائم شهر، سوادکوه و بابل این زراعت به چشم می خورد، پیش بینی کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی امسال، حدود 15 هزار تن نی تر از این مزارع برداشت که منجر به تولید حدود هزار و 400 تن شکر سرخ می شود.

ابطالی، ارزش اقتصادی این مقدار تولید را بالغ بر 56 هزار میلیون ریال اعلام کرد و افزود : مازندران دارای 30 کارگاه کوچک تبدیل و فرآوری شکر سرخ است.

تولید 700 فروند ملکه زنبور در ساری



مدیر جهاد کشاورزی ساری از تولید و توزیع 700 فروند زنبور عسل بین زنبورداران و پرورش دهندگان این شهرستان خبر داد.



طهمورث قاسم نژاد اظهار داشت: با شروع زمان سرشماری کندوهای زنبور عسل از سوی اکیپهای کارشناسی و نظارتی این مدیریت از تعداد 29 هزار و 500 کلنی زنبور عسل این شهرستان سرشماری شد.

وی افزود: در راستای حمایت از زنبورداران علاوه بر برپایی دوره های آموزش مهارتی برای 50 نفر زنبوردار، تعداد 700 فروند ملکه زنبور عسل بمنظور اصلاح و بهبود نژاد زنبورها تولید و بین زنبورداران و پرورش دهندگان زنبور این شهرستان توزیع شد.

اجرای چهار برنامه سینما سیار بخش کشاورزی جویبار



سلیمان حاتم نژاد، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جویبار، از اجرای چهار مورد برنامه سینما سیار بخش کشاورزی در هشت ماهه اول سالجاری در این شهرستان خبر داد.



وی افزود: با توجه به اهمیت آموزش و تأثیر آن در ارتقا دانش و آگاهی فعالان بخش کشاورزی، تعداد چهار مورد برنامه سینما سیار با شرکت 114 نفر از بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی در بخش های مرکزی و گیلخواران این شهرستان اجرا شد.

تولید 1890 تن دانه روغنی سویا



بیش از هزار و 890 تن دانه روغنی سویا با متوسط عملکرد هزار و 656 کیلوگرم در هکتار در اراضی زراعی شهرستان جویبار برداشت شد.



در راستای خودکفایی محصولات کشاورزی، خصوصاً محصولات استراتژیک از جمله دانه های روغنی (سویا)، در سطح هزار و 240 هکتار از اراضی زراعی جویبار با 814 نفر از کشاورزان سویاکار این شهرستان قرار داد کشت منعقد شد.

سطح سبز این محصول هزار و 141 هکتار بوده که 623 هکتار آن بصورت بهاره و 518 هکتار تابستانه کشت شد.

تصویب 517 طرح توسعه کشاورزی آمل



تعداد 517 طرح توسعه کشاورزی شهرستان آمل با بیش از 245 میلیارد ریال در کار گروه بخش کشاورزی این شهرستان به تصویب رسید.



سید مرتضی امینی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 517 طرح توسعه کشاورزی آمل با بیش از 245 میلیارد ریال اعتبار از محل تسهیلات توسعه بخش کشاورزی تصویب و به بانک عامل معرفی شدند.

وی تصریح کرد: از مصوبات ستاد کار گروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان به مبلغ 245 میلیارد ریال، تاکنون 185 طرح با مبلغ 63 میلیارد ریال توسط بانک عامل به تصویب رسید و تعداد 159 طرح با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد.

تأمین وتوزیع 11 تن بذور گواهی شده



طهمورث قاسم نژاد مدیر جهاد کشاورزی ساری گف: سطحی بالغ بر هزار و 437 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان توسط 975 نفر کشاورز به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته است ا

وی افزود: مقدار 11 تن بذور گواهی شده و 300 تن انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان کلزا کار این شهرستان توزیع شد.

اشتغالزایی 335 نفر در طرحهای کارگروه کشاورزی نکا



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا از ایجاد اشتغال برای 335 نفر با تخصیص اعتبار کار گروه توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.



حسن سلیمی افزود: به منظور توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیت های بیشتر اشتغالزایی در بخش کشاورزی نکا، 53 هزار و 670 میلیون ریال تسهیلات بخش کشاورزی برای توسعه بخش کشاورزی این شهرستان تخصیص داده شد.

وی افزود: این تسهیلات برای سرفصل های دام و طیور، مکانیزاسیون کشاورزی، صنایع، دامپزشکی و اصلاح و احیا باغات در نظر گرفته شده است.





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