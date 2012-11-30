کابالرو بونالد منتخب جایزه سروانتس 2012 شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افه، این جایزه به عنوان مهم‌ترین جایزه ادبیات اسپانیایی زبان است، امسال این نوینسده و شاعر 86 ساله را برگزید.

خوزه ایگناسیو ورت، وزیر فرهنگ اسپانیا دیروز با اعلام نام بونالد از او به خاطر یک عمر فعالیت ادبی‌اش تجلیل کرد.

جایزه سروانتس از سال 1976 اهدا می‌شود و چهره‌های مهم ادبی جهان اسپانیایی زبان چون کارلوس فوئنتس از مکزیک و برندگان جایزه ادبی نوبل چون وارگاس یوسا از پرو و کامیلو خوزه سلا نویسنده فقید اسپانیایی از برندگان پیشین آن بوده اند.

کابالرو بونالد در رشته فلسفه تحصیل کرده و علاوه بر روزنامه‌نگاری و سردبیری مجلات ادبی، سال‌ها در رشته ادبیات اسپانیایی در اسپانیا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین تدریس کرده است. او جایزه شعر ملی، جایزه ادبیات اندولسیا، جایزه شعر ملکه سوفیای آمریکای لاتین، جایزه فدریکو گارسیا لورکا و جایزه منتقدان را نیز در کارنامه‌اش دارد.

به همین مناسبت امروز جمعه نویسندگان اسپانیایی‌زبان در نمایشگاه کتاب گوادالاخارای مکزیک گرد آمدند تا این موفقیت را به نویسنده برجسته اسپانیایی تبریک بگویند. آندرآس نیومن نویسنده آرژانتینی در این زمینه گفت: «من همیشه استعداد و توانایی‌های او را تحسین کرده‌ام. کارهای بولاند در ژانرهای مختلف خلق شده و او می‌تواند به راحتی در هر ژانری کار کند».

این جایزه 125 هزار یورویی از سوی آکادمی سلطنتی اسپانیا اهدا می‌شود و داریو ویلانووا امسال ریاست گروه داوری را برعهده داشت.

جایزه سروانتس در مراسمی که 23 آوریل 2013 در روز درگذشت میگویل سروانتس خالق دون کیشوت برگزار می‌شود، به برنده آن اهدا می‌شود.

کابالرو بونالد، نویسنده آثار متعددی است و جدیدترین اثر او که شاید مناقشه برانگیز ترین آنها نیز باشد، کتابی با عنوان «جنگ داخلی» است که امسال به بازار آمد. این کتاب یک شعر بلند بر مبنای زندگینامه خود اوست که بدون نقطه گذاری و وزن و قافیه سروده شده است.