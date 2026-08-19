https://mehrnews.com/x3cQW3 ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6921888 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶ ۱۷۲ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در بیعت با رهبری خمین- در این ویدئو صد و هفتاد و دومین شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6921888 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید اجتماع شبانه مردم قروه در خیابان صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه حجت الاسلام تقوی: حضور مردم در میدان از موشک اثرگذارتر است برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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