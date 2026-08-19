۱۷۲ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در بیعت با رهبری

خمین- در این ویدئو صد و هفتاد و دومین شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.