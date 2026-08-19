  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷

حضور با شکوه مردم اراک در یکصد و هفتاد و دومین شب بیعت با رهبری

حضور با شکوه مردم اراک در یکصد و هفتاد و دومین شب بیعت با رهبری

اراک- در این ویدئو حضور با شکوه مردم اراک در یکصد و هفتاد و دومین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

دریافت 11 MB
کد مطلب 6921883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها