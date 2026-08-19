https://mehrnews.com/x3cQVW ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6921883 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۷ حضور با شکوه مردم اراک در یکصد و هفتاد و دومین شب بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو حضور با شکوه مردم اراک در یکصد و هفتاد و دومین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6921883 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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