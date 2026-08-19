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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵

همخوانی نماهنگ «تنگه رو محکم بگیر» در تجمع مردم شیروان

همخوانی نماهنگ «تنگه رو محکم بگیر» در تجمع مردم شیروان

شیروان- در صد و هفتاد و دومین شب از تجمعات اقتدار و بیعت، مردم شیروان در حمایت از نیروهای مسلح حماسه خوانی کردند.

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کد مطلب 6921882

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