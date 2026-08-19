https://mehrnews.com/x3cQVV ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6921882 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ همخوانی نماهنگ «تنگه رو محکم بگیر» در تجمع مردم شیروان شیروان- در صد و هفتاد و دومین شب از تجمعات اقتدار و بیعت، مردم شیروان در حمایت از نیروهای مسلح حماسه خوانی کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6921882 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری شبانه مردم شیروان در سوگ رهبر شهید نوری: مسئله هستهای امروز فراتر از نفت در زمان دکتر مصدق است شیروان شاهد حضور شبانه مردم در حمایت از مقاومت تداوم قدمهای مردم شیروان در میدان ایستادگی ویژگیهای امام شهید از زبان مردم شیروان حجت الاسلام تقوی: حضور مردم در میدان از موشک اثرگذارتر است برچسبها شیروان تجمع مردمی تنگه هرمز
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