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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳

اینجا اسفراین است؛ صد هفتاد و دومین شب از تجمعات مردمی

اینجا اسفراین است؛ صد هفتاد و دومین شب از تجمعات مردمی

بجنورد- اسفراین در صدوهفتادودومین شب از تجمعات مردمی، بار دیگر شاهد حضور و تجمع شهروندان بود.

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کد مطلب 6921876

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