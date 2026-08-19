https://mehrnews.com/x3cQVN ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ کد مطلب 6921876 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۳ اینجا اسفراین است؛ صد هفتاد و دومین شب از تجمعات مردمی بجنورد- اسفراین در صدوهفتادودومین شب از تجمعات مردمی، بار دیگر شاهد حضور و تجمع شهروندان بود. دریافت 19 MB کد مطلب 6921876 کپی شد مطالب مرتبط از میناب تا بجنورد؛ «به کدامین گناه» روایتگر داغ دانشآموزان شد صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین موسوی: مسجد باید پایگاه جذب و تربیت نسل جوان باشد نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم انقلابی اسفراین برچسبها تجمع مردمی استان خراسان شمالی اسفراین
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