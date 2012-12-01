"دارو" درمانی اقتصاد لرستان/ بزرگترین داروسازی خاورمیانه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان با دارا بودن کارخانه های داروسازی دامی، گیاهی و انسانی قطب مهم تولید داروی کشور محسوب می شود که این امر حکایت از قابلیت های این استان در زمینه توسعه صنعت داروسازی دارد.

در حال حاضر کارخانجات داروسازی اکسیر بروجرد به عنوان تنها تولید کننده انسولین و گاما ایمونکس در کشور به عنوان فعالترین کارخانه داروسازی در حوزه صادرات دارویی کشور و لرستان محسوب می شود.

از سوی دیگر کارخانه داروسازی داملران بروجرد نیز به عنوان فعال ترین کارخانه داروسازی در حوزه تولید داروهای حیوانی در سطح کشور مطرح است.

داروسازی اکسیر و داملران برندهای معتبر کشور و دنیا

شرکت داروسازی اکسیر بروجرد با صادرات سالانه بیش از 20 میلیون دلار دارو در حال حاضر بزرگترین صادر کننده دارو در کشور و تولید کننده انحصاری انسولین در ایران محسوب می شود که حدود 10 درصد نیاز دارویی کشور را تامین می کند.

عمده ترین کشورهایی که صادرات دارو از داروسازی اکسیر به آنها در طول سال صورت می گیرد کشورهای آذربایجان، عراق، افغانستان، بلاروس، ترکمنستان، قرقیزستان، اوکراین، یمن، فیلیپین، سومالی، نیجریه و مصر است.

همچنین علاوه بر این دو کارخانه هم اکنون واحدهای داروسازی دیگری در زمینه تولید داروهای گیاهی در استان فعال هستند. از سوی دیگر عملیات اجرایی چند کارخانه دیگر نیز در استان در حال انجام است.

یکی از صنایع داروسازی "کارخانه بایر افلاک" شهرستان ازنا است که نام و عنوان بزرگترین کارخانه داروسازی خاورمیانه را یدک می کشد، واحد داروسازی که در صورت بهره برداری می تواند صنعت داروی لرستان را بیش از گذشته به شکوفایی برساند.

بزرگترین داروسازی خاورمیانه در لرستان افتتاح می شود

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: کارخانه داروسازی "بایر افلاک" به عنوان بزرگترین کارخانه داروسازی خاورمیانه آماده بهره برداری است.

عباس قائد رحمت با بیان اینکه پیش بینی شده که فاز اول این کارخانه همزمان با دهه فجر سالجاری به بهره برداری برسد، افزود: برای افتتاح این واحد داروسازی هماهنگی های لازم برای حضور رئیس جمهوری در استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه به اعتقاد برخی متخصصان امر این واحد داروسازی حتی در سطح جهان نیز یکی از واحدهای منحصر به فرد است، یادآور شد: کارخانه داروسازی "بایر افلاک" در فازهای مختلف وارد مدار بهره برداری می شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فاز یک این کارخانه که مربوط به داروی حیوانی است در دهه فجر افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه فاز دوم این کارخانه که مربوط به داروهای انسانی است نیز سال آینده به بهره برداری خواهد رسید، عنوان کرد: بخشی اعظمی از کارهای فاز دوم این کارخانه نیز انجام شده است.

نیمی از تجارت داروی کشور در اختیار لرستان است

این سخنان عباس قائد رحمت در حالی مطرح می شود که به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هم اکنون بیش از نیمی از تجارت خارجی داروی کشور به استان لرستان تعلق دارد.

حجت الله بیرانوند در این رابطه در گفتگو با مهر ادامه داد: در حال حاضر سالانه 63 میلیون دلار صادرات دارو از کشور صورت می گیرد که از این میزان 30 میلیون دلار مربوط به استان لرستان است.

وی با اشاره به برنامه های این سازمان برای توسعه صنعت دارویی استان، عنوان کرد: به منظور بهبود وضعیت صادرات دارو از استان کارخانه داروسازی "بایر افلاک" در استان به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر احداث واحدهای جدید داروسازی در استان نیز در دستور کار قرار دارد، یادآور شد: در آینده نزدیک لرستان تبدیل به قطب دارویی کشور می شود.

60 درصد داروی دامی مورد نیاز کشور در لرستان تولید می شود

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان نیز از این استان به عنوان قطب تولید داروی دامی و انسانی کشور یاد کرد و گفت: 60 درصد داروی دامی مورد نیاز کشور در لرستان تولید می شود.

جواد گودرزی با اشاره به اینکه لرستان جزء استان هایی است که مرکز تولید داروی دامی و انسانی به شمار می آید، اظهار داشت: کارخانه های سازنده دارو و واکسن زیادی در لرستان فعالیت می کنند که این کارخانه ها امکان کنترل بیشتری در خصوص بیماری های دامی را در اختیار استان گذاشته اند.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان همچنین از راه اندازی دو واحد تولید داروی دامی در استان خبر داد و افزود: شرکت تولید داروی دامی "بایر افلاک" در منطقه ویژه ازنا و راه اندازی یک شرکت دیگر در استان موجب افزایش تولیدات و صادرات دارو در لرستان می شود.

گودرزی با بیان اینکه لرستان هر ساله مقدار زیادی داروی دامی را به حوزه خلیج فارس، پاکستان و افغانستان صادر می کند، عنوان کرد: لرستان مهمترین قطب تولید داروی دامی است.

به هر حال با توجه به اینکه صنایع دارویی لرستان در حال حاضر جزء سوده ترین صنایع استان و کشور محسوب می شوند امید می رود با افتتاح بزرگترین کارخانه داروسازی خاورمیانه در این استان زمینه توسعه صنعت دارویی لرستان و تبدیل این استان به قطب تولید داروهای انسانی، گیاهی و حیوانی در کشور فراهم شود.