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۱۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

موالی زاده:

اشتغالزایی در خوزستان با توجه به پتانسیلهای موجود ضروری است

اشتغالزایی در خوزستان با توجه به پتانسیلهای موجود ضروری است

اهواز- خبرگزاری مهر: معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در استان خوزستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمدرضا موالی زاده شامگاه شنبه در نشست شورای اشتغال استان خوزستان با اشاره به تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر نگاهی به برنامه پنجم توسعه کشور داشته باشیم جایگاه برجسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در برنامه توسعه کشور مشاهده می کنیم و این امر بر حساسیت و اهمیت وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلالت دارد.

وی با بیان اینکه ‌موضوع اشتغال یک دغدغه جدی است، افزود: در این راستا ارتقای فرهنگ کار از مهمترین اولویتهای وزارت است و به هر میزان بتوانیم فرهنگ کار را در کشور ارتقا دهیم به همان میزان زودتر به افقهای پیش رو خواهیم رسید.
 
موالی زاده تصریح کرد: ایجاد اشتغال به خصوص برای جوانان در بخشهای خدمات، کشاورزی، تولیدی و صنعتی از برنامه های مهم دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری است.
 
وی یادآور شد: در این راستا لازم است مهارت آموزی به افراد متقاضی کار با جدیت و با بالاترین کیفیت دنبال شود وتلاشها در این خصوص  ادامه داشته باشد.
 
معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه های اشتغالزایی در استان خوزستان را بسیار مناسب دانست و افزود: باید زمینه اشتغال در بخش های صنعت، کشاورزی وخدمات در استان فراهم شود و از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.
 
وی افزود: البته با توجه به منابع آبی موجود در استان، برای اینکه در بخش کشاوری خوزستان شاهد رونق خوبی باشیم نیازمند برنامه‌‌ریزی خوب و کار بلندمدت هستیم.

موالی زاده با تاکید بر اینکه هدف ما این است که ظرفیت ‌های نهفته استان را جستجو کرده و با توجه به آن اشتغال زایی کنیم، گفت: تمامی دستگاههای اجرایی استان جهت تحقق اشتغال تعهد شده و تسریع در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از سوی بانک های عامل استان و ادامه روند پرداخت مانده اعتبارات بنگاه اقتصادی زودبازده و کارآفرین باید همکاری کنند.
 
کد مطلب 1756069

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