اشتغالزایی در خوزستان با توجه به پتانسیلهای موجود ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موالی زاده شامگاه شنبه در نشست شورای اشتغال استان خوزستان با اشاره به تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اگر نگاهی به برنامه پنجم توسعه کشور داشته باشیم جایگاه برجسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در برنامه توسعه کشور مشاهده می کنیم و این امر بر حساسیت و اهمیت وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلالت دارد.

وی با بیان اینکه ‌موضوع اشتغال یک دغدغه جدی است، افزود: در این راستا ارتقای فرهنگ کار از مهمترین اولویتهای وزارت است و به هر میزان بتوانیم فرهنگ کار را در کشور ارتقا دهیم به همان میزان زودتر به افقهای پیش رو خواهیم رسید.

موالی زاده تصریح کرد: ایجاد اشتغال به خصوص برای جوانان در بخشهای خدمات، کشاورزی، تولیدی و صنعتی از برنامه های مهم دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری است.



وی یادآور شد: در این راستا لازم است مهارت آموزی به افراد متقاضی کار با جدیت و با بالاترین کیفیت دنبال شود وتلاشها در این خصوص ادامه داشته باشد.

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه های اشتغالزایی در استان خوزستان را بسیار مناسب دانست و افزود: باید زمینه اشتغال در بخش های صنعت، کشاورزی وخدمات در استان فراهم شود و از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.

وی افزود: البته با توجه به منابع آبی موجود در استان، برای اینکه در بخش کشاوری خوزستان شاهد رونق خوبی باشیم نیازمند برنامه‌‌ریزی خوب و کار بلندمدت هستیم.



موالی زاده با تاکید بر اینکه هدف ما این است که ظرفیت ‌های نهفته استان را جستجو کرده و با توجه به آن اشتغال زایی کنیم، گفت: تمامی دستگاههای اجرایی استان جهت تحقق اشتغال تعهد شده و تسریع در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از سوی بانک های عامل استان و ادامه روند پرداخت مانده اعتبارات بنگاه اقتصادی زودبازده و کارآفرین باید همکاری کنند.

