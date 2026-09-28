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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

تصادف دنا و پراید در زنجان ۲ فوتی برجا گذاشت

تصادف دنا و پراید در زنجان ۲ فوتی برجا گذاشت

زنجان - رییس پلیس راه استان زنجان از تصادف دنا و پراید در محور قره پشتلو و جان باختن دو نفر در این سانحه رانندگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر  سرهنگ محمدحسن خلجی از تصادف دنا و پراید در محور قره پشتلو و جان باختن دو نفر در این سانحه رانندگی خبر داد و  گفت:وقوع این حادثه در اولین دقایق بامداد امروز در جاده زنجان - قره پشتلو به پلیس زنجان گزارش شد.

وی اظهار داشت: سرعت بالا و تجاوز به چپ خودروی دنا موجب وقوع این سانحه شده است.

خلجی گفت: جاده قره پشتلو از محورهای حادثه خیز استان است و نقطه به نقطه آن می تواند خطرساز باشد بر همین اساس اقدامات لازم در این محور بررسی خواهد شد و کارگروهی متشکل از کارشناسان اداره راه و شهرسازی و پلیس راه از آن بازدید خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه رانندگان باید خطرات رانندگی را در همه راه‌ها و زمان ها جدی بگیرند،‌ گفت: با توجه به حجم بالای تردد در این محور، جاده باید به صورت دوطرفه باشد که نیاز به بلوک مفصلی و جداکننده دارد.

خلجی افزود: بهسازی این مسیر نیازمند اقدامات عاجل از سوی اداره راه و شهرسازی است اما رانندگان باید توجه داشته باشند که اصلاح راه زمان‌بر است و باید احتیاط بیشتری در این جاده داشته باشند تا با حوادث جبران ناپذیر مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه اغلب تصادفات به دلیل بی توجهی رانندگان به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رخ می‌دهد، تصریح کرد: رانندگان با خوردوهای دارای نقص فنی وارد جاده نشوند، با سرعت مطمئن رانندگی کنند و ضمن رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی از انحراف به چپ، تغییر ناگهانی مسیر و سبقت‌های غیرمجاز خودداری کنند.

کد مطلب 6961370

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