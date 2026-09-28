به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نصیری ظهر امروز دوشنبه در جلسه مدیریت بحران و بررسی مسائل و مطالبات بخش «بالاگریوه» با اشاره به احتمال افزایش بارش‌ها در هفته‌های آینده، بر ضرورت آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران نباید پس از وقوع حادثه آغاز شود، بلکه باید پیش از شکل‌گیری شرایط بحرانی، نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌ها شناسایی و برطرف شوند.

وی افزود: دهیاران و دستگاه‌های اجرایی باید با رصد مستمر وضعیت روستاها، نقاط مستعد آب‌گرفتگی، سیلاب و انسداد مسیرهای عبور آب را شناسایی کرده و برای رفع موانع موجود اقدام کنند.

لایروبی مسیرهای آب در روستاها

بخشدار بالاگریوه همچنین بر لایروبی و پاکسازی کانال‌ها، جداول و مسیرهای هدایت آب در روستاها تأکید کرد و خواستار ورود جدی دهیاری‌ها به این موضوع پیش از آغاز بارندگی‌های مؤثر شد.

پیگیری مطالبات روستاهای بالاگریوه

در بخش دیگری از این نشست، دهیاران با طرح مسائل و مشکلات روستاهای بخش، مهم‌ترین مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز به تشریح اقدامات و راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای پیگیری این مشکلات پرداختند.

یکی از موضوعات مطرح‌شده، ضعف پوشش تلفن همراه و اینترنت در برخی مناطق روستایی بالاگریوه بود؛ مسئله‌ای که در شرایط عادی موجب اختلال در ارتباطات می‌شود و در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بر همین اساس، مقرر شد این موضوع از طریق مخابرات شهرستان با جدیت دنبال شود و اقدامات لازم برای ارتقای کیفیت و پایداری خدمات ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار انجام گیرد.

تأکید بر بازگشایی پل‌های محور پلدختر- پا علم

ایمنی راه‌های ارتباطی نیز از دیگر محورهای مهم این جلسه بود. با توجه به اهمیت محور پلدختر ـ پا علم در جابه‌جایی مردم و دسترسی روستاها، بر ضرورت بازگشایی پل‌های این مسیر در روزهای آینده تأکید شد.

در همین راستا، مقرر شد اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان موضوع را در اولویت قرار داده و اقدامات لازم را برای تسهیل تردد و ارتقای ایمنی این محور انجام دهد.

چم‌گز در انتظار ایمن‌سازی دیواره حفاظتی

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این جلسه، وضعیت دیواره حفاظتی روستای چم‌گز بود؛ سازه‌ای که در جریان سیلاب سال ۱۳۹۸ دچار آب‌شستگی شده و همچنان نیازمند اقدامات حفاظتی و ایمن‌سازی است.

با توجه به احتمال افزایش بارندگی و ضرورت کاهش خطرات ناشی از طغیان روان‌آب‌ها، مقرر شد آب منطقه‌ای شهرستان با قید فوریت وضعیت دیواره را بررسی و اقدامات ضروری برای ایمن‌سازی و کاهش خطرپذیری روستا را در دستور کار قرار دهد.

حرکت از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه

مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست بر کاهش آسیب‌پذیری بالاگریوه پیش از وقوع بحران متمرکز بود؛ از شناسایی نقاط حادثه‌خیز و پاکسازی مسیرهای آب گرفته تا رسیدگی به زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تقویت ارتباطات و آماده‌سازی راه‌های دسترسی.

این اقدامات با هدف کاهش خسارت‌های احتمالی و افزایش آمادگی روستاهای بخش بالاگریوه در برابر حوادث طبیعی دنبال می‌شود و تحقق آن نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و مدیریت محلی است.