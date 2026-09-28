۱۶ بیمارستان و ۳۸ لکه صنعتی تهران در مسیر تکمیل و ساماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر دوشنبه در یک برنامه رادیوئی اظهار کرد: در ابتدای دولت چهاردهم، سرانه فضای آموزشی استان تهران ۵.۲۸ مترمربع و جایگاه استان رتبه ۲۹ کشور بود؛ اما با اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، این سرانه به ۵.۷۹ مترمربع رسیده و تهران با ۹ پله ارتقا در جایگاه نوزدهم قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون بیش از سه هزار کلاس درس با استفاده از ظرفیت دولت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان نوسازی مدارس، شهرداری‌ها، خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی احداث شده و سه هزار کلاس دیگر نیز در دست ساخت است که تا سال آینده وارد چرخه آموزشی خواهد شد.

استاندار تهران ادامه داد: در نتیجه ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز ظرفیت نزدیک به سه هزار کلاس درس در مدارس استان آزاد شده و مجموعه این اقدامات، بخش قابل‌توجهی از کمبود فضای آموزشی تهران را جبران می‌کند.

معتمدیان، بارگذاری‌های گسترده جمعیتی طی دهه‌های گذشته، شکل‌گیری بیش از ۱۴ هزار هکتار بافت ناکارآمد و حاشیه‌ای و افزایش جمعیت فراتر از توان زیرساختی را از عوامل کاهش سرانه‌های آموزشی، درمانی و ورزشی استان دانست و تأکید کرد: تهران فقط شهر تهران نیست؛ برنامه‌ریزی‌ها باید همه ۲۲ منطقه پایتخت، ۱۶ شهرستان و بیش از ۴۸ شهر استان را دربرگیرد.

وی با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در شهرستان‌ها گفت: هم‌اکنون ۱۶ مرکز بیمارستانی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۹ درصد در استان در دست اجراست که با تکمیل آن‌ها حدود شش‌هزار و ۵۰۰ تخت به ظرفیت درمانی تهران افزوده می‌شود. پذیرش بیمار در بیمارستان ۴۰۴ تختخوابی اسلامشهر نیز آغاز شده و افتتاح رسمی آن به‌زودی انجام خواهد شد.

استاندار تهران همچنین از استمرار سفرهای هفتگی شهرستانی خبر داد و گفت: پیش از هر سفر، تیم‌های کارشناسی مسائل شهرستان را با مشارکت فرمانداران، مدیران و مردم احصا می‌کنند و تصمیمات نهایی پس از بررسی در شورای برنامه‌ریزی استان، تصویب و ابلاغ می‌شود. سفر اخیر به پیشوا و ورامین نیز در همین چارچوب انجام شد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی شامل بیش از ۲۰ هزار واحد صنفی و تولیدی اشاره کرد و افزود: با اصلاح و اجرایی‌کردن مصوبه دولت، مرحله نخست ساماندهی آغاز و تشکل‌های مربوط به این لکه‌ها تشکیل شده است؛ تعیین تکلیف کامل این مجموعه‌ها نیز در یک برنامه دوساله پیگیری می‌شود.