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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

کشف ۱۷۷ میلیاردی کالای قاچاق در میناب

کشف ۱۷۷ میلیاردی کالای قاچاق در میناب

بندرعباس-جانشین مرزبانی استان هرمزگان از توقیف یک فروند لنج تجاری کشف بیش از ۱۷۷ میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر ملک زاده با اعلام این خبر گفت: ماموران گشت شناوری و خودرویی این پایگاه حین گشت زنی و کنترل شناورهای تجاری مستقر در اسکله بندرتیاب به یک فروند موتور لنج مستقر در این اسکله مشکوک و شناور را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود:در بازرسی از شناورها انواع کالای قاچاق شامل: تعداد ۲۲۲۵۴۶ قطعه انواع لوازم یدکی خودرو، تعداد ۳۱۸ کیسه ۶۰ کیلویی قهوه ( ۱۹۰۸۰کیلو) ، تعداد ۸۵۳ طاقه پارچه( ۵۱۱۲۰ متر) قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ ملک زاده با اشاره بیان داشت:کالاهای کشف شده خارج ازمجوز قانونی بارگیری و وارد کشور شده بود.

جانشین مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به توقیف یک فروند لنج باری گفت: ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۱۷۷میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.

سرهنگ امیر ملک زاده در خاتمه ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مرزنشینان با مرزبانان در شناسایی و کشف تخلفات مرزی، از عموم شهروندان و مرزنشینان فهیم استان خواست موارد مشکوک را در اسرع وقت به پاسگاه های مرزی اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام لازم صورت پذیرد.

کد مطلب 6961361

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