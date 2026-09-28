کشف ۱۷۷ میلیاردی کالای قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر ملک زاده با اعلام این خبر گفت: ماموران گشت شناوری و خودرویی این پایگاه حین گشت زنی و کنترل شناورهای تجاری مستقر در اسکله بندرتیاب به یک فروند موتور لنج مستقر در این اسکله مشکوک و شناور را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود:در بازرسی از شناورها انواع کالای قاچاق شامل: تعداد ۲۲۲۵۴۶ قطعه انواع لوازم یدکی خودرو، تعداد ۳۱۸ کیسه ۶۰ کیلویی قهوه ( ۱۹۰۸۰کیلو) ، تعداد ۸۵۳ طاقه پارچه( ۵۱۱۲۰ متر) قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ ملک زاده با اشاره بیان داشت:کالاهای کشف شده خارج ازمجوز قانونی بارگیری و وارد کشور شده بود.

جانشین مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به توقیف یک فروند لنج باری گفت: ارزش ریالی کالاهای کشف شده ۱۷۷میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان برآورد شده است.

سرهنگ امیر ملک زاده در خاتمه ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مرزنشینان با مرزبانان در شناسایی و کشف تخلفات مرزی، از عموم شهروندان و مرزنشینان فهیم استان خواست موارد مشکوک را در اسرع وقت به پاسگاه های مرزی اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام لازم صورت پذیرد.