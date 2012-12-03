صدور 400 میلیارد تومان احکام قطعی قضایی علیه وزارت ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رسولی نژاد صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان مازندران، افزود: این احکام در راستای معارضات و شکایت های متعدد برخی ورثه خیرین و مردم بابت سالن ها و زمین های ورزشی بوده است.

وی از شناسایی 8 هزار و 400 ملک دارای معارض در وزارت ورزش و جوانان خبر داد و گفت: 1400 مورد از این املاک مستند شده و سبب صدور 400 میلیارد تومان احکام قضایی علیه وزارت و جوانان شده است.

رسولی نژاد با اشاره به 20 فقره شکایت در مورد مجموعه ورزشی آزادی تهران تصریح کرد: در صورت شناسایی 7 هزار ملک معارضی وزارت ورزش این وزارتخانه باید 1700 میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی پول پرداخت کند.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تعدد پروژه های نیمه تمام ورزشی در کشور، افزود: در هیچ استانی عملیات اجرایی هیچ پروژه ورزشی را آغاز نخواهیم کرد.

وی همچنین از تعطیل شدن اجرای تمام پروژه های عمرانی یکی از استانهای کشور به واسطه وجود معارضات بسیار ملکی خبر داد و گفت: در آن استان طی 2 - 3 ماه اخیر 4 هزار و 700 میلیارد تومان از حساب آن اداره کل به حساب دادگستری برداشت شده است.

رسولی نژاد با با تاکید بر اهتمام بیشتر مدیران کل ورزش و جوانان استانها برای تکمیل پروژه های نیمه تمام افزود: تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی نیازمند عزم ملی است.

وی با انتقاد از عدم حمایت وزارتخانه های کشور از وزارت ورزش و جوانان یادآور شد: با گذشت 9 ماه از سال 91 هنوز ریالی از سهم یک درصدی اعتبارات وزارتخانه ها به وزارت ورزش و جوانان تخصیص نیافته است.

وی با اشاره به کارنامه ورزش مازندران طی سالهای اخیر در سطوح ملی، آسیایی و المپیک 2012 لندن افزود: مدال آوران ورزشی مازندران در المپیک 2012 لندن افتخار خاصی برای ورزش کشور آفریدند.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 3 هزار پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور داریم، گفت: 6 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه ها نیاز داریم که با اعتبارات فعلی تخصیصی وزارت ورزش حداقل 10 سال باید صبر کرد تا این پروژه ها افتتاح شود.

به گزارش مهر، با تقدیر از زحمات 5 و نیم ساله نصرالله پریچهره در اداره کل ورزش و جوانان مازندران، احمد سعادتمند به سمت مدیر کل جدید ورزش و جوانان این استان منصوب شد.