اجرای ۳۵ پروژه ورزشی در مازندران؛ ۴۴۰۰ زوج وام ازدواج گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ورزش استان اظهار کرد: در مدت فعالیت مجموعه ورزش و جوانان، تلاش شده است ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها و مناطق مختلف مازندران برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد و پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام برسد.

وی افزود: در سال گذشته تعدادی از پروژه‌های عمرانی ورزشی در استان افتتاح شد که از جمله آنها می‌توان به سالن آباد، کمپ مصنوعی سفیدرود، سالن قائمشهر، سالن ریحان‌آباد گلوگاه، سالن نکا و سالن شهر خرم‌آباد اشاره کرد که در اختیار ورزشکاران و مردم این مناطق قرار گرفته‌اند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۵ پروژه ورزشی در استان در دست احداث است، تصریح کرد: از این تعداد، ۲۶ پروژه در بخش‌های مختلف ورزشی و ۹ پروژه نیز در حوزه‌های دیگر مرتبط با زیرساخت‌های ورزشی در حال اجراست و مجموع اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل آنها حدود ۴۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بریمانی درباره وضعیت برخی پروژه‌های در حال احداث استان گفت: خوابگاه ورزشی شهرستان یکی از این طرح‌هاست که برای آن ۱۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و روند اجرای آن ادامه دارد.

وی درباره سالن ورزشی و سالن صخره‌نوردی نیز اظهار کرد: سالن صخره‌نوردی یکی از پروژه‌های مهم استان است که با پیشرفت مناسب در حال اجراست و تاکنون بیش از ۱۷ تا ۱۸ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و برای تکمیل آن حدود ۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. این پروژه با حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌تواند یکی از سالن‌های شاخص سنگنوردی کشور باشد و پس از تکمیل در اختیار سنگنوردان استان قرار خواهد گرفت.

بریمانی درباره سالن ورزشی کشتی نیز گفت: این پروژه حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن اعتبار مورد نیاز است. بخش‌هایی از تأسیسات، موتورخانه، پیست، چمن و سکوهای سالن نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارند. تاکنون حدود ۴۹ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و برای تکمیل آن حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین به وضعیت سالن باستانی فریدونکنار اشاره کرد و گفت: این پروژه حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده و برای تکمیل آن حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی افزود: پروژه تکواندو بابلسر نیز در حال اجراست که تاکنون حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده و برای تکمیل پروژه حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

بریمانی درباره خوابگاه ورزشی جویبار نیز اظهار کرد: این پروژه حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده است و برای تکمیل آن حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز داریم.

وی با اشاره به پروژه سالن کشتی در استان گفت: این پروژه نیز در زمره طرح‌هایی قرار دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری به تأمین اعتبار نیازمند است و تلاش مجموعه ورزش و جوانان بر این است که با استفاده از منابع مختلف، روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام سرعت پیدا کند.

۴۴۵۴ نفر در مازندران وام ازدواج گرفتن

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در ادامه با اشاره به فعالیت‌های این اداره‌کل در حوزه جوانان گفت: فعالیت ما در حوزه ورزش به صورت مستقیم و در حوزه جوانان با همکاری دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مردم‌نهاد به شکل غیرمستقیم دنبال می‌شود.

بریمانی با اشاره به فعالیت سمن‌ها در استان اظهار کرد: ۶۹ سمن در اداره کل ورزش و جوانان استان مجوز فعالیت دارند و برنامه‌های مختلفی در حوزه ازدواج، اشتغال، آموزش و توانمندسازی جوانان برگزار شده است.

وی افزود: در سال گذشته کارگاه‌های متعددی در حوزه جوانان برگزار شد و در سراسر استان نیز حدود ۶۷ مرکز مشاوره فعال هستند که خدمات مشاوره‌ای به جوانان ارائه می‌کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ادامه داد: در حوزه ازدواج نیز کارگاه‌های آموزشی مختلفی برگزار شده و حدود سه هزار جلسه مشاوره رایگان برای جوانان ارائه شده است. بخشی از هزینه مشاوره‌های رایگان حوزه جوانان نیز از طریق قراردادهای مربوطه پرداخت می‌شود.

بریمانی درباره پرداخت وام ازدواج گفت: در پایان سال گذشته و تا پایان خردادماه، ۴۴۵۴ نفر در استان موفق شدند وام ازدواج دریافت کنند. همچنین تعداد قابل توجهی از متقاضیان همچنان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند و موضوع تأمین منابع لازم برای پرداخت وام ازدواج در حال پیگیری است.