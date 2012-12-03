5 سال ممنوعیت شکار در منطقه هفت تنان خوزستان

عادل مولا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای معرفی و حفاظت از زیستگاههای ارزشمند و جلوگیری از شکار بی رویه، برخی مناطق استان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و اداره کل محیط زیست خوزستان ممنوع اعلام می شوند.

وی با بیان اینکه منطقه کوهستانی هفت تنان با مساحت 12 هزار و 500 هکتار در شمال شهرستان دزفول در بخش سردشت و در فاصله 70 کیلومتری شهر دزفول واقع شده گفت: این منطقه با دارا بودن پوشش جنگلی زاگرس و اکوسیستم کوهستانی یکی از زیستگاه های مهم گونه های جانوری است.

مولا تصریح کرد: در این منطقه زیستگاه گونه های جانوری مهمی چون خرس ،پلنگ و بزکوهی و پرندگانی چون کبک و تیهو شناسایی شده است.

وی افزود: این منطقه با گون های گیاهی شاخص ، یک درصد پرندگان قابل اهمیت جهان ، گونه های با ارزش چهار پا در منطقه ، آثار طبیعی و وجود گونه های دارویی باارزش از سوی دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست کشور به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی شد.



معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست خوزستان هدف از اعلام ممنوعیت شکار این منطقه را حفاظت بیشتر از تنوع زیستی ارزشمند زاگرس میانی و جلوگیری از شکار بی رویه و افزایش نسل گونه های جانوری دانست و گفت: براساس قوانین و مقررات محیط زیست هرگونه تیراندازی و شکار گونه های جانوری در منطقه یادشده غیرقانونی و جرم تلقی می شود.