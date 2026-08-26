اجرای عملیات روکش آسفالت در ۴۰ کیلومتر از محور ماهان – بم

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سعادت، با اشاره به اجرای طرح بهسازی این محور اظهار کرد: عملیات تراش آسفالت در قطعات تعیین‌شده انجام شده و عملیات روکش آسفالت نیز در ادامه این طرح در حال اجراست.

وی افزود: در مسیر بم–ماهان نیز عملیات بهسازی و روکش آسفالت از قرارگاه مرصاد تا ماهان در حال انجام است که با اجرای این اقدامات، بخش قابل‌توجهی از مسیر تحت پوشش عملیات بهسازی قرار می‌گیرد.

رئیس راهداری شهرستان کرمان هدف از اجرای این پروژه را ارتقای کیفیت سطح راه، افزایش ایمنی تردد و بهبود شرایط عبور و مرور کاربران جاده‌ای عنوان کرد.

سعادت، همچنین گفت: در اجرای این عملیات، چهار اکیپ اجرایی با بیش از ۱۳۰ نفر نیرو مشغول به فعالیت هستند و عملیات بهسازی و روکش آسفالت این محور با جدیت در حال پیگیری است.

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