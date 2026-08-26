به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست فرمانداران ادوار شهرستان بناب عصر چهارشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور جمعی از فرمانداران پیشین این شهرستان برگزار شد و حاضران درباره ظرفیتها، مسائل و مسیر توسعه بناب به تبادل نظر پرداختند.
محمدحسین قلعهای فرماندار بناب در این نشست با خیرمقدم به فرمانداران ادوار، هدف از برگزاری این گردهمایی را بهرهگیری از تجربیات مدیران پیشین و استفاده از دیدگاههای آنان برای پیشبرد امور شهرستان عنوان کرد.
در ادامه این نشست، میرغفار حسینی، نخستین فرماندار بناب، به بیان خاطرات و تجربیات دوران مسئولیت خود پرداخت و دیگر فرمانداران ادوار نیز دیدگاهها و تجربیات مدیریتی خود را با حاضران در میان گذاشتند.
این نشست با هدف تقویت همفکری میان مدیران فعلی و پیشین، انتقال تجربه و بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریتی گذشته برای کمک به روند توسعه شهرستان برگزار شد.
دیدار با امام جمعه سابق و امام جمعه فعلی بناب نیز از دیگر برنامههای نخستین نشست فرمانداران ادوار این شهرستان بود.
گفتنی است شهرستان بناب در فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب آذربایجانشرقی قرار دارد و در سال ۱۳۶۸ از بخشداری به فرمانداری ارتقا یافته است. این شهرستان تاکنون ۱۴ فرماندار را در دورههای مختلف مدیریتی به خود دیده است.
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