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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

هم‌اندیشی فرمانداران ادوار بناب برای بهره‌گیری از تجربه‌های مدیریتی

هم‌اندیشی فرمانداران ادوار بناب برای بهره‌گیری از تجربه‌های مدیریتی

بناب- فرمانداران ادوار شهرستان بناب در نخستین نشست خود با هدف انتقال تجربیات مدیریتی، بررسی ظرفیت‌های شهرستان و تقویت همفکری برای شتاب‌بخشی به روند توسعه بناب گردهم آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست فرمانداران ادوار شهرستان بناب عصر چهارشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور جمعی از فرمانداران پیشین این شهرستان برگزار شد و حاضران درباره ظرفیت‌ها، مسائل و مسیر توسعه بناب به تبادل نظر پرداختند.

محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب در این نشست با خیرمقدم به فرمانداران ادوار، هدف از برگزاری این گردهمایی را بهره‌گیری از تجربیات مدیران پیشین و استفاده از دیدگاه‌های آنان برای پیشبرد امور شهرستان عنوان کرد.

در ادامه این نشست، میرغفار حسینی، نخستین فرماندار بناب، به بیان خاطرات و تجربیات دوران مسئولیت خود پرداخت و دیگر فرمانداران ادوار نیز دیدگاه‌ها و تجربیات مدیریتی خود را با حاضران در میان گذاشتند.

این نشست با هدف تقویت همفکری میان مدیران فعلی و پیشین، انتقال تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی گذشته برای کمک به روند توسعه شهرستان برگزار شد.

دیدار با امام جمعه سابق و امام جمعه فعلی بناب نیز از دیگر برنامه‌های نخستین نشست فرمانداران ادوار این شهرستان بود.

گفتنی است شهرستان بناب در فاصله حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب آذربایجان‌شرقی قرار دارد و در سال ۱۳۶۸ از بخشداری به فرمانداری ارتقا یافته است. این شهرستان تاکنون ۱۴ فرماندار را در دوره‌های مختلف مدیریتی به خود دیده است.

کد مطلب 6928966

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