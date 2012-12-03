احمدی نژاد از مترو و ورزشگاه نقش جهان بازدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد قرار است دوشنبه شب همزمان با سفر به اصفهان در برنامه نخست خود در سفر به اصفهان از پروژه ورزشگاه نقش جهان اصفهان بازدید داشته باشد.

وی همچنین پس از بازدید از این ورزشگاه قرار است بازدیدی از پروژه متروی اصفهان داشته باشد و در برنامه فردای خود نیز به فولاد مبارکه خواهد رفت.

به گزارش مهر بازدید از پروژه های مهر ماندگار از دیگر برنامه های رئیس جمهور است.

رئیس جمهور در سفر قبلی خود به اصفهان که در آبان ماه سال جاری انجام شد وعده رسیدگی به برخی از مشکلات اصفهان را داده بود.