حمیدرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند ساخت ورزشگاه نقشجهان اظهار داشت: مسئولان استان اصفهان اهتمام ویژهای برای ساخت این ورزشگاه از خود نشان دادهاند و با توجه به دستورات مدیران استان، تلاش میکنیم که همه هفته در ورزشگاه نقشجهان اصفهان حضور پیدا کنیم.
وی ادامه داد: روند ساخت ورزشگاه نقشجهان طی یکی دو ماه گذشته سرعت قابل توجهی داشته و ما در جلسات خود تلاش میکنیم که این سرعت را بیشتر از گذشته کنیم.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان با بیان اینکه حضور مدیران استان در ورزشگاه باعث افزایش کار آن میشود، بیان داشت: مسئولان استانداری اصفهان، مدیران شرکت توسعه و تجهیز و همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان در جلساتی پیرامون روند ساخت ورزشگاه شرکت میکنند و همه هفته این گزارشات را دریافت میکنند.
وی اضافه کرد: با پیگیریهای به عمل آمده در حال حاضر به صورت متوسط روزانه 160 کارگر در ورزشگاه نقشجهان حضور دارند که این تعداد گاهی به 200 نفر نیز میرسد که این مسئله تا حدودی رضایتبخش بوده است.
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