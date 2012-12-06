جلوه های عاشورایی در شهر کمیجان به نمایش گذاشته شد

محمد کمیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نمایشگاه از روز دوشنبه برپا شده است، افزود: با همت اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی نمایشگاه عکس جلوه های عاشورایی با نمایش 50 قطعه عکس از مراسم و نحوه عزاداری مردم شهرستان کمیجان در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی امسال، به مدت یک هفته در کتابخانه عمومی این شهرستان در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

وی افزود: به مناسبت اربعین حسینی نیز سوگواره نغمه های عاشورایی در کمیجان و با حضور شاعران برجسته شهرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 66 قطعه عکس از 66 شهید روستای وفس همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به نمایش گذاشته شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج انجمن تعزیه و نمایش، ادبیات، هنرهای تجسمی، قرآن و عترت و خوشنویسی در شهرستان کمیجان زیرنظر اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی فعالیت دارند.

