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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

کمیجانی خبر داد:

جلوه های عاشورایی در شهر کمیجان به نمایش گذاشته شد

جلوه های عاشورایی در شهر کمیجان به نمایش گذاشته شد

اراک - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکل های مذهبی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کمیجان از برگزاری نمایشگاه عکس جلوه های عاشورایی در این شهرستان خبر داد.

محمد کمیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نمایشگاه از روز دوشنبه برپا شده است، افزود: با همت اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی نمایشگاه عکس جلوه های عاشورایی با نمایش 50 قطعه عکس از مراسم و نحوه عزاداری مردم شهرستان کمیجان در ایام عاشورا و تاسوعای حسینی امسال، به مدت یک هفته در کتابخانه عمومی این شهرستان در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

وی افزود: به مناسبت اربعین حسینی نیز سوگواره نغمه های عاشورایی در کمیجان و با حضور شاعران برجسته شهرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 66 قطعه عکس از 66 شهید روستای وفس همزمان با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی به نمایش گذاشته شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج انجمن تعزیه و نمایش، ادبیات، هنرهای تجسمی، قرآن و عترت و خوشنویسی در شهرستان کمیجان زیرنظر اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی فعالیت دارند.
 

کد مطلب 1759413

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