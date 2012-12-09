به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها از 27 تا 30 آذر ماه سال‌جاری به مدت سه روز و با حضور 22 استان از سراسر کشور برگزار می‌شود.

ورزشکاران در این مسابقات در دو بخش کاتا و کمیته و در وزن‌های 50- ،55- ، 61- ، 68- و68+ کیلوگرم به صورت انفرادی و تیمی به رقابت می‌پردازند.

نفرات برتر این مسابقات نیز در المپیاد ورزشی دانشجویان پیام نور حضور پیدا می‌کنند که با تلاش مسئولان میزبانی این المپیاد نیز بر عهده دانشگاه پیام‌نور استان زنجان خواهد بود.

مسابقات قهرمانی کاراته خواهران پیام‌نور با همکاری و نظارت معاونت فرهنگی ـ اجتماعی و اداره کل تربیت‌بدنی دانشگاه پیام‌نور کشور و در مجموعه فرهنگی و رفاهی پیام زنجان برگزار می‌شود.

پیش‌بینی محل اسکان و برگزاری مسابقات، مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات کاراته، کارگاه‌های آموزشی، علمی و فرهنگی و بازدید از اماکن فرهنگی، گردشگری استان زنجان از جمله اقدامات دانشگاه پیام‌نور استان زنجان در برگزاری هر چه بهتر این رقابت‌ها است.

شعار این مسابقات، ورزش برای ارزش، اخلاق‌مداری، قانون‌مندی، دوستی و همبستگی است و پیش‌بینی می‌شود 280 کاراته کار به همراه مربی و سرپرست در این رقابت‌ها حضور داشته باشند.

دبیرخانه مرکزی برای اطلاع‌رسانی و مکاتبات این مسابقات در سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور کشور بوده و از طریق سایت اینترنتی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام‌نور کشور به آدرس sport.pnu.ac.ir قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است اخبار و اطلاعات لازم در زمینه برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته خواهران پیام‌نور در سایت دانشگاه پیام‌نور استان زنجان نیز به نشانی www.zanjanpnu.ac.ir موجود است.

