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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

نخست وزیر مالزی:

باید درحزب حاکم اصلاحات ایجاد شود/ اصلاحات بستر توسعه جامعه است

باید درحزب حاکم اصلاحات ایجاد شود/ اصلاحات بستر توسعه جامعه است

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در آستانه برگزاری سیزدهمین انتخابات سراسری مالزی و به دنبال برگزاری آخرین گردهمایی آمنو(حزب حاکم)، نخست وزیر مالزی به لزوم انجام اصلاحات در حزب حاکم این کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، نجیب رزاق با اشاره به موانع پیش رو برای انجام این اصلاحات افزود: من برای اجرای این اصلاحات به رفراندوم و حمایت توده مردم نیاز دارم و با حمایت مردمی می توانم به وعده هایم عمل کنم.

رییس ائتلاف باریسان ملی (ائتلاف حاکم)  با تأکید بر لزوم تداوم اصلاحات برای توسعه مالزی گفت: تداوم اصلاحات نباید به انتخابات پیش رو محدود باشد، زیرا این اصلاحات است که بستر توسعه کشور را فراهم می کند و من به انجام ان متعهد هستم.

رییس آمنو که تا کنون اصرار زیادی برای اجرای اصلاحات از جمله لغو قانون امنیتی و عدم تبعیض نژادی داشته است و از این بابت با همفکران ماهاتیر محمد در آمنو که مخالف اصلاحات و تغییر هستند چالش های جدی دارد ، افزود: اگر با تداوم اصلاحات سیاست ها را طبق گرایش های مردم تغییر ندهیم، مردم ما را تغییر می دهند.
 

کد مطلب 1761880

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