آریان: نمایشگاه قرآن و عترت خراسان شمالی در بجنورد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان در آیین افتتاح شانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت خراسان شمالی اظهار کرد: این نمایشگاه از یکم تا هشتم اسفندماه در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار میشود.
وی افزود: در این نمایشگاه ۴ هزار و ۳۰۰ عنوان کتاب و ادعیه از ۷۰ ناشر کشوری در ۵۱ غرفه عرضه شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: برگزاری کرسیهای تلاوت، نشستهای تخصصی، مسابقات و ارائه خدمات قرآنی از جمله برنامههای این رویداد است.
وی گفت: نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید عموم دایر بوده و محصولات با تخفیف ۱۰ تا ۴۰ درصدی ارائه میشود.
آریان افزود: اجرای برنامههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان و برگزاری کارگاههای آموزشی نیز در این نمایشگاه پیشبینی شده است.
