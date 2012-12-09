ترویج سجایای اخلاقی و رفتاری شهید طالبیان نیاز جامعه امروز است

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهید طالبیان نمونه بارز ولایت‌مداری و حق‌طلبی بود و کار، حرف و حتی سکوت شهید طالبیان برای کسب رضای خدا بود که این اوج اخلاص و ایثار است.

وی با اشاره به اینکه ابعاد شخصیتی این شهید باید از منظرهای گوناگون به مردم به ویژه نسل جوان معرفی شود، بیان داشت:‌ ترویج اندیشه‌ها، افکار و منش و روش زندگی شهید طالبیان چراغ راهی برای شناخت راه از بیراهه است.

وی گفت: شهید طالبیان و شهدای فرهنگی نمونه‌های بارز اسلام‌خواهی و زمان‌شناسی در جامعه هستند که با بهره‌گیری از وصایای هر یک از شهدا میتوان صدها بلکه هزاران درس در زمینه های تعلیمی و تربیتی برای نسل جوان ارائه کرد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: زندگی شهید طالبیان لبریز از حماسه و دلاوری است و وی در دوران قبل از انقلاب به علت مبارزات سیاسی علیه رژیم منحوس پهلوی چند سال در زندان بود و حتی در یکی از دستگیری‌ها نیز به اعدام محکوم شد اما بعد از اعتراض خانواده، این حکم به حبس ابد تقلیل یافت.

وی اضافه کرد:‌ این شخصیت ارزشمند ذخیره‌ای برای انقلاب بود و تا سال‌ها بعد از انقلاب اسلامی حیات پر برکتی داشت که منشأ اثرات خوبی برای انقلاب به ویژه رفع محرومیت از فضای شهرستان نهاوند است.

حجت الاسلام گروسی گفت: وی برای فعالیت در آموزش و پرورش دوران طاغوت نیز با مشورت با مراجع تقلید، نیت خویش را خالص کرده و این چیزی جز ایمان به خدا و اخلاص در عمل نیست.

وی گفت: شهید طالبیان شخصیت ملی و کشوری است که برپایی یادواره شهید طالبیان موجب شناخت آحاد مردم به ویژه جوانان از ایشان می‌شود.