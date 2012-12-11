به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب تاریخ ایران و بیزانس را در سدههای ششم و هفتم میلادی بررسی میکند و در آن به شرح اوضاع داخلی دو کشور در این دوره تاریخی میپردازد.
بحرانهای داخلی هر دو کشور و مناسبات سیاسی آن دو با یکدیگر در آن سدههاس حساس و سرنوشتساز بخش مهمی از کتاب را شامل میشود. در این کتاب جنگهای ایران و بیزانس و علل پیروزی یا شکست هر یک از رقیبان با دقت و با ذکر جزئیات شرح داده شده است.
از نقاط قوت کتاب، بهرهگیری مولف از منابع اغلب دستاول و نزدیک به دوره مورد بحث است. او با استفاده از منابع متعدد به زبانهای یونانی، سریانی، عربی و فارسی و مطالعه تطبیقی آنچه در منابع مذکور درباره این دوره آمده، تصویر به نسبت روشنی از اوضاع دو کشور قدرتمند سدههای ششم و هفتم میلادی ارائه کرده است.
بیزانس پس از یوستی نیانوس، ماوریکیوس، ایران در پایان سده ششم میلادی، تصرف سرزمینهای بیزانس توسط ایران، ایران در روزگار خسرو دوم و ... فصلهای مختلف کتاب هستند.
نینا پیگولفسکا خاورشناس و تاریخنگار روسی در خانوادهای اشرافی و لهستانیتبار در سن پترزبورگ روسیه متولد شد. او به زبانهای یونانی، لاتین، عبری، عربی، سریانی و حبشی مسلط بود و به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسه و ایتالیایی آشنایی داشت و جالی اینجاست که زبان فارسی را بلد نبود.
کتاب حاضر اثر پژوهشی قابل اعتنایی است که در سطوح علمی قابل مطالعه و استناد است.
انتشارات ققنوس کتاب را در 200 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 11 هزار تومان منتشر کرده است.
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