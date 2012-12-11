  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۵

فدا حسین مالکی:

مصلحت نیست مانوئل ژوزه بماند/ قد و قواره این سرمربی به پرسپولیس نمی‌خورد!

مصلحت نیست مانوئل ژوزه بماند/ قد و قواره این سرمربی به پرسپولیس نمی‌خورد!

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه قد و قواره "مانوئل ژوزه" به پرسپولیس نمی‌خورد، گفت: مصلحت نیست که ژوزه بماند. در جمع‌بندی که با مدیرعامل باشگاه داشتیم، رویانیان هم این مسئله را پذیرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فدا حسین مالکی در خصوص آخرین وضعیت کادر فنی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: نتایج پرسپولیس با این همه هوادار در شان هواداران نیست. باید ساز و کار را عوض کنیم. من قبلا هم این موضوع را گفته بودم. پرسپولیس با این ساز و کار نمی‌تواندن کاری از پیش ببرد.

وی با بیان اینکه نمی شود گفت ژوزه بی تقصیر است، تاکید کرد: در جمع‌بندی که داشتیم مدیرعامل باشگاه هم پذیرفت که در کادر فنی تغییراتی داشته باشیم چرا که به مصلحت نیست ژوزه در تیم باشد. قد و قواره ژوزه به پرسپولیس نمی‌خورد.

قرار است محمد رویانیان امروز سه شنبه جلسه ای را با حضور مانوئل ژوزه برگزار کند تا تکلیف این سرمربی برای قطع همکاری مشخص شود.

کد مطلب 1763209

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