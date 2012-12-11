به گزارش خبرنگار مهر، فدا حسین مالکی در خصوص آخرین وضعیت کادر فنی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: نتایج پرسپولیس با این همه هوادار در شان هواداران نیست. باید ساز و کار را عوض کنیم. من قبلا هم این موضوع را گفته بودم. پرسپولیس با این ساز و کار نمیتواندن کاری از پیش ببرد.
وی با بیان اینکه نمی شود گفت ژوزه بی تقصیر است، تاکید کرد: در جمعبندی که داشتیم مدیرعامل باشگاه هم پذیرفت که در کادر فنی تغییراتی داشته باشیم چرا که به مصلحت نیست ژوزه در تیم باشد. قد و قواره ژوزه به پرسپولیس نمیخورد.
قرار است محمد رویانیان امروز سه شنبه جلسه ای را با حضور مانوئل ژوزه برگزار کند تا تکلیف این سرمربی برای قطع همکاری مشخص شود.
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