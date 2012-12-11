انتصاب رئیس کمیته استانی هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر٬ طی حکمی از سوی دکتر محبی نیا، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، سیف الله کریم زاده٬ مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی٬ به عنوان رئیس کمیته استانی هیات امناء دانشگاه فرهنگیان منصوب شد.



در این ابلاغ آمده است٬ دانشگاه فرهنگیان نقطه عطف تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش، و ثمره بیش از سی سال تلاش ارزشمند اساتید متعهد و متخصص نظام تعلیم و تربیت کشور، همچون شهیدان رجایی و باهنر و دانشگاهی برخاسته از آرمان های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است٬ که به همت وزیر محترم آموزش و پرورش و عنایت ویژه رئیس جمهور به بار نشسته است.



در این حکم آمده است٬ به استناد بند 4 ماده 8 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، بند 10 مصوبات مورخ 24/4/91 هیات امناء دانشگاه، به موجب این ابلاغ جناب عالی به عنوان رئیس کمیته استانی هیات امناء دانشگاه فرهنگیان منصوب می شوید.



در پایان این حکم آمده است٬ توفیقات روزافزون شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواهانم.