مرحله انتخاب آثارجشنواره تئاتر فجر آغاز می شود/معاون هنری مجموعه تماشاخانه ایرانشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در طی حکمی از سوی مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، امیرحسین حریری به سمت معاون هنری مجموعه تماشاخانه ایرانشهر منصوب شد. در متن این حکم آمده است: نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه هنرهای نمایشی، به موجب این حکم به عنوان معاون هنری مجموعه تماشاخانه ایرانشهر منصوب می شوید.

لازم می دانم از خدمات جنابعالی در زمان تصدی مشاور اجرایی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران قدردانی کنم.

از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در خدمت به فرهنگ و هنر ایران اسلامی مسئلت دارم.

امیرحسین حریری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته کارگردانی تئاتر از دانشگاه تهران است که عناوینی همچون؛ دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، مدیر اجرایی بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، رئیس مرکز تئاتر تجربی دانشجویی 83-84 ، مدیر اجرایی چهارمین جشنواره تئاتر رضوی، دبیر، قائم مقام و مشاور چندین دوره جشنواره سراسری تئاتر تجربه، مشاور اجرایی مدیرعامل خانه هنرمدان ایران- 91، مدیر پژوهشی خانه تئاتر دانشگاهی ایران 89-90 و... را در کارنامه اجرایی و مدیریتی خود دارد.

کارگردانی بیش از 15 اثر صحنه ای در داخل و خارج از کشور، داوری، بازخوانی و بازبینی چندین دوره از جشنواره های استانی، سراسری و بین المللی از سال 1384تا کنون نیز برخی از سوابق هنری حریری است.



فروش آنلاین بلیت‌های "کروکی"

خرید اینترنتی بلیت‌های مونولوگ"کروکی"که در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه رفته، میسر شد.

نمایش"کروکی" نوشته مهدی کوشکی است که سعیده امیرساعی آن را کارگردانی کرده است. این نمایش عصر دوشنبه 20 آذر در اجرایی ویژه، میزبان هنرمندان بود.

امکان خرید بلیت به شکل آنلاین از سایت www.tiwall.com/promotions/koroki/ برای تمامی علاقمندان فراهم شده است. مونولوگ"کروکی" هر روز از ساعت 18 در تماشاخانه استاد " انتظامی" خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

کارنامه کارنامه ادبیات نمایشی صدا بررسی می شود

برنامه پنجم از دوره جدید برنامه رادیویی"کارنامه" به بررسی عملکرد دفتر ادبیات نمایشی صدا اختصاص دارد. نادر برهانی مرند رئیس دفتر ادبیات نمایشی رادیو، مهمان ویژه این برنامه است که جمعه شب24 آذر، ساعت 21 تا 23 از رادیو نمایش پخش می شود.

صدرالدین شجره کارگردان باسابقه رادیو نیز، مجری کارشناس این برنامه است که در کنار جهانشاه آل محمود کارشناس دیگر رادیو با مهمان برنامه به مرور عملکرد دفتر ادبیات نمایشی صدا در کمتر از یک سال، می پردازند. مهدی شیبانی زاده تهیه کننده ومحسن قصابیان سردبیر این برنامه هستند.

همچنین روزبه حسینی به عنوان نویسنده و رامین ناصر نصیر با سمت دبیر اجرایی در این برنامه همکاری می کنند. رویا افشار، مجید نظری نسب و ملیحه مرادی هم مهمانان ویژه تلفنی برنامه پنجم از دوره جدید کارنامه هستند. این برنامه روی موج FM با مقیاس 5/107 پخش می شود. تا کنون، حمید پورآذری، دکتر محمد حسین ناصر بخت، مهرداد خوشبخت و فردین خلعتبری مهمانان دوره جدید برنامه تخصصی، هنری"کارنامه" که از 26 آبان ماه آغاز شده، بوده اند.



مرحله انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره تئاتر فجر آغاز می شود

مرحله انتخاب آثار صحنه‌ای سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 22 آذرماه آغاز می‌شود. انتخاب و گزینش 106 نمایش که مرحله تمرین خود را در دو ماه گذشته طی کرده‌اند، از چهارشنبه 22 آذرماه در اداره برنامه‌های تئاتر آغاز و به مدت 10 روز ادامه می‌یابد.

انتخاب آثار هنرمندان شهرستانی نیز از طریق دیدن نسخه تصویری نمایش، صورت خواهدگرفت. هیأت انتخاب مرحله نهایی این دوره از جشنواره تئاتر فجر، متشکل از چهره‌هایی چون حسین مسافرآستانه، فرشید ابراهیمیان، اردشیر صالح‌پور، محمدباقر قهرمانی و اسماعیل علی‌زاد است.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمن به دبیری سعید کشن‌فلاح برگزار می‌شود.

