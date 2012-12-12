مراسم رونمایی از آثار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دکتر غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امنای پژوهشگاه و دکتر یحیی طالبیان، ریئس پژوهشگاه سخنرانی خواهند کرد.

در ادامه این مراسم از آثار پژوهشی منتشرشده پژوهشگاه در یکسال اخیر نیز رونمایی خواهد شد.

این مراسم در روز سه شنبه 28 آذرماه 1391 از ساعت 8:45 تا 10:15 به نشانی تهران، خیابان ولیعصر‌(عج)، پایین تر از میدان ولیعصر‌ (عج)، خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.



لازم به ذکر است هفته پژوهش و فناوری امسال از 25 آذرماه آغاز می شود و تا 30 آذرماه ادامه دارد. حضور در این مراسم برای کلیه علاقه مندان، پژوهشگران و دانشجویان آزاد است.