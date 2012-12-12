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۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

پران به مهر خبرداد:

برگزاری مسابقات کشوری تیرو کمان درشیراز

برگزاری مسابقات کشوری تیرو کمان درشیراز

شیراز- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیروکمان فارس گفت: مسابقات قهرمانی کشور دررشته کامپوند و ریکرو در مسافت 18 متر بهمن ماه سال جاری در شیراز برگزار می شود.

مهدی پران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور دررشته کامپوند و ریکرو در رده آقایان و بانوان 18 تا 20 بهمن ماه برگزار می شود  که به طور حتم استقبال مناسبی در کل کشور از این رقابت ها انجام می شود.

وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی کشور دررشته کامپوند و ریکرو به واقع انتخابی تیم ملی است و به همین دلیل پیش بینی  می شود بیش از 150 نفر در این رقابت ها شرکت کنند.

رئیس هیئت تیرو کمان استان فارس همچنین بیان کرد: در فارس ورزشکاران توانمندی در رشته تیرو کمان وجود دارند که به طور حتم با شرکت در این مسابقات می توانند سهمیه عضویت در تیم ملی را کسب کنند.

پران تاکید کرد: هم اکنون نجمه آبتین ورزشکار توانمند تیرو کمان استان فارس به عنوان مربی در اردوی تیم ملی کشور است و بعد از اتمام مسابقات کشوری زهرا مرادیان در رشته کامپوند مسافت 70 متر نیزبه اروی تیم ملی دعوت شده است.

کد مطلب 1764452

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