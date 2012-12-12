زورگیری با سلاح سرد محاربه و حکمش اعدام است/ ناجا با اشرار برخورد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل روابط‌عمومی و تشریفات قوه قضاییه اعلام کرد: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح امنیت در کشور و با اشاره به بروز جلوه‌هایی از ناامنی در کشور که در رسانه‌‌ها منعکس شده است، گفت: وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد، اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغاز کند.

رئیس قوه قضاییه افزود: حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد:‌ البته مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی باتوجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است و باردیگر اعلام می کنیم که قوه قضاییه در برخورد با اشرار هیچ‌گونه سستی به خرج نخواهد داد ونیروی انتظامی هم به عنوان ضابط قضایی قطعا با شرارت اخیر و شرارت‌های مشابه به صورت قاطع و سریع برخورد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که «امنیت مردم از نان شب هم واجب‌تر است» و «پیشرفت و توسعه در پرتوی امنیت حاصل می‌شود» گفت:‌ نیروی انتظامی در طول سالیان متمادی، خدمات بسیار مطلوب و ارزنده‌ای در تامین امنیت داشته و دارد و ضمن تشکر صمیمانه از تلاش‌های چشمگیر تمام فرماندهان و ماموران این نیروی پرتلاش، از آنان می‌خواهیم همچنان با عزمی راسخ در بهبود وضعیت امنیت کشور و برخورد قاطع با متخلفان و اشرار گام بردارند.

آیت‌الله آملی لاریجانی «تخلف یک یا چند مامور نیروی انتظامی را قابل تسری به هزاران مامور مومن و متعهد ندانست» و با تاکید بر این‌که تخلف چند مامور در هر دستگاهی احتمال دارد، اظهار کرد:‌ گاهی تخلفاتی در نیروی انتظامی رخ داده اما این‌که عده‌ای این تخلفات را دست‌مایه هجمه علیه نیروی انتظامی قرار دهند، کاملا نادرست و غیرمنصفانه است و نباید این مسائل معدود و محدود، موجب وهن کل دستگاه شود.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: در قوه قضاییه نیز ممکن است برخی از کارکنانش دست به تخلفاتی بزنند اما دستگاه قضایی به صورت جدی و قاطعانه با این تخلفات برخورد می‌کند؛ هرچند اطلاع‌رسانی خاصی نسبت به آن انجام نمی‌دهد، اما در دستگاه قضایی نیز هزاران مدیر، قاضی و کارمند شریف، مومن و متعهد با سخت‌ترین شرایط مشغول انجام وظیفه هستند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ابتدای سخنان خود به اعلام موضع رئیس‌جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن مخالفان سوریه اشاره کرد و با تاکید بر این‌که آمریکایی‌ها و متحدان آنها در منطقه از مدت‌ها قبل درعمل، مخالفان سوریه را به رسمیت شناخته بودند و این مساله جدیدی نیست، گفت:‌ غربی‌ها بویژه آمریکا از ماه‌ها قبل با ارسال سلاح و پول و امکانات در عمل تندروترین گروه‌های تروریستی را در سوریه مسلح کردند.

رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که «آیا القاعده و حتی گروهک منافقین نماینده مردم سوریه هستند که آمریکا به آنان کمک کرده است»، ادعای باراک اوباما درباره فراگیر شدن مخالفان در سوریه را ادعای کذب دانست و گفت:‌ حتی خود آمریکایی‌ها و متحدان او هم می دانند که مشکل اصلی آنان جبهه مقاومت است و آنان نمی‌توانند حضور یک جبهه مقاومت قوی و متکی به مردم منطقه را تحمل کنند و با بهانه‌های دروغین درصدد شکستن و محدود کردن مقاومت هستند وگرنه همه می‌دانند که گروه‌های تروریستی نظیر القاعده یا منافقین که در ایران و دیگر کشورها دستشان به خون مردم بیگناه آلوده بوده است، هیچگاه نمی‌توانند نماینده اکثریت مردم سوریه باشند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رویکرد جمهوری اسلامی ایران را دفاع از مقاومت اسلامی برشمرد و اعلام کرد: حمایت از دفاع و مقاومت اسلامی به معنای دفاع نکردن از اصلاحات در سوریه نیست و همانطور که مقام معظم رهبری نیز اعلام کردند، ایران راضی نیست که قطره‌ای خون در سوریه ریخته شود.

رئیس قوه قضاییه آمریکا را دلسوز و مدافع مردم سوریه ندانست و افزود: اگر آمریکا دلسوز و مدافع مردم منطقه است، چرا نسبت به وضعیت مردم بحرین حساس نیست و حتی به حکومت این کشور در سرکوب مردمی که خواهان دستیابی به حق تعیین سرنوشت خود هستند، کمک می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی «حمایت ایران از کشورها و ملت‌ها را مبتنی بر ارزش‌های دینی توصیف کرد» و با تاکید بر این‌که این رویکرد در طول دوران بعد از انقلاب کاملا ثبات داشته است، به رفتارهای متناقض غرب و آمریکا در سیاست‌های خارجی خود اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها تا دیروز به صورت همه‌جانبه از رژیم مبارک در مصر حمایت می‌کردند و حال مدافع حرکت مردمی مصر شده است که نشان از سیاست‌های متناقض و چهره مزورانه این کشور دارد.

رئیس قوه قضاییه دخالت‌های نظامی و سیاسی آمریکا به همراه هزینه‌های هزاران میلیارد دلاری برای نفوذ در مردم منطقه را شکست‌خورده دانست و گفت:‌ آمریکا می‌تواند پاسخ دهد که آیا با وجود لشکرکشی نظامی و مخارج هزاران میلیاردی در عراق، اکنون نفوذ ایران در میان مردم این کشور بیشتر است یا آمریکا و البته وضعیت بیداری اسلامی در منطقه نشان می‌دهد که تاثیر و نفوذ جمهوری اسلامی تا چه حد است. مردم منطقه از صمیم قلب به اسلام معتقد و از آن حمایت می‌کنند و همین موجب ترس آمریکا و متحدانش شده است تا جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری، اکنون غربی‌ها از واژه بیداری اسلامی واهمه دارند.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری و نحوه اجرایی شدن آن در برنامه پنج ساله دستگاه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.