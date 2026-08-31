لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز چهارشنبه ۱۱ شهریور تا پایان هفته روند کاهشی دما بین پنج تا هفت درجه سلسیوس در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد که آسمان استان طی امروز دوشنبه صاف در برخی ساعات به‌ویژه ساعات عصر و شب افزایش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید خواهیم داشت.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اصفهان خاطرنشان کرد: از روز سه شنبه تا پایان هفته شاهد آسمانی صاف تا کمی ابری خواهیم بود؛ همچنین در ساعات بعدازظهر و شب روزهای چهارشنبه تا جمعه، افزایش سرعت باد بویژه در نواحی شرقی و شمالی استان دور از انتظار نیست.

به گفته امینی، وزش باد طی پایان هفته در مناطق مستعد شرق و شمال اصفهان سبب گردوخاک موقتی و کاهش دید خواهد شد.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: شهر اصفهان مرکز استان در گرم‌ترین ساعات امروز دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد سه شنبه ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می کند.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخلطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: آران و بیدگل با دمای ۴۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین با حداقل دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.