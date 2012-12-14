وحدت حوزه و دانشگاه یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج با تبریک سالروز وحدت حوزه و دانشگاه افزود: آیت‌الله شهید دکتر مفتح یکی از انسان‌های بزرگی بود که در این راه تلاشهای زیادی کرد.

حسینی بیان کرد: این شهید والامقام طرح اتحاد میان حوزه و دانشگاه را برای مقابله با تفرقه افکنی مستکبران و دشمنان اجرا کرد.

وی تصریح کرد: استکبار جهانی همیشه برای جدایی این دو نهاد از یکدیگر تلاش کرده است زیرا می دانستند اگر روزی در ایران این دو نهاد علمی با یکدیگر متحد شوند، جلوی نفوذ استکبار و اجرای توطئه های آنها را خواهند گرفت.

حسینی بیان داشت: حوزه و دانشگاه دو بال علمی کشور هستند که دستاوردهای بزرگ علمی کشور مرهون همکاری و همفکری این دو نهاد تاثیرگذار است.

وی عنوان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه زمینه پیشرفت امروز کشور را فراهم کرده و باید بیش از پیش در حفظ و تقویت این وحدت تلاش شود.

دشمنان به دنبال انحراف در مسیر بیداری اسلامی هستند

امام جمعه یاسوج همچنین با اشاره به گسترش روز افزون بیداری اسلامی دار جهان، گفت: امروز نظام اسلامی به الگویی برای تمام کشورهای منطقه تبدیل شده است.

وی حضور استادان، نخبگان و دانشمندان کشورهای اسلامی در چهارمین همایش بین المللی بیداری اسلامی را یکی از بهترین نمونه های تاثیرگذاری ایران در حرکت های آزادی خواهانه مسلمان جهان دانست و افزود: دشمنان و استکبار جهانی تلاش زیادی برای توقف در مسیر حرکت بیداری اسلامی داشتند که هر بار با شکست مواجه شدند.

حسینی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد انحراف در مسیر بیداری اسلامی است، اظهار داشت: مسلمانان باید با هوشیاری و وحدت جلوی توطئه های دشمنان و اختلاف افکنیها را بگیرند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از حضور گسترده و با شکوه مردم استان در مراسم اربیعن ارتحال آیت الله العظمی ملک حسینی تقدیر کرد.

حسینی همچنین سالروز ولادت امام محمد باقر(ع) را به شیعیان تبریک گفت.

