  1. جامعه
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۷:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آیین نخل گردانی نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی شد

آیین نخل گردانی نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی شد

مدیرکل ثبت آثار تاریخی گفت: آیین نخل گردانی که بزرگترین و باشکوهترین مراسم آن در شهر یزد برگزار می شود، جزو ده پرونده نامزد برای ثبت در فهرست میراث ناملموس قرار گرفت.

آتوسا مومنی به خبرنگار مهر گفت: در شورای ثبت آثار تاریخی این آیین یکی از نامزدهای ارسال پرونده به سازمان یونسکو شد اما می توان پرونده آن را به اجلاس میراث فرهنگی کشورهای اسلامی نیز ارسال کرد.

وی ادامه داد: آیین نخل گردانی همزمان با ایام محرم در شهر یزد و سایر شهرها برگزار می شود منتهی آیین نخل گردانی شهرهای دیگر در زیر مجموعه پرونده ثبت جهانی نخل گردانی قرار می گیرند تا این پرونده را کامل تر کنند.

مومنی گفت: آیین نخل گردانی اکنون در بسیاری از شهرهای کویری کشور برگزار می شود که در فهرست میراث معنوی نیز ثبت شده اند.

کد مطلب 1766121

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