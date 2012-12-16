برگزاری 700 مراسم سوگواری حضرت رقیه در بوشهر/تشییع شهدای گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فکوری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران به ویژه برنامه‌های مراسم شهادت بنت الحسین (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: همایش بزرگ دختران عاشورایی ویژه هیئت های مذهبی دانش آموزی حضرت رقیه (س) با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده رهبر معظم انقلاب در استان و امام جمعه بوشهر و بیش از دو هزار نفر دختران خردسال شش و هفت و هشت ساله مدارس بوشهر 29 آذرماه 91 ساعت هشت و30 دقیقه صبح به همت هیئت عزاداران حضرت رقیه (س) در مصلای جمعه مرکز استان برگزار می شود.

سخنگوی شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر افزود: به همت هیئت مذهبی محبین حضرت رسول (ص) کوی باغ زهرا شهرستان بوشهر با همکاری هیئت مذهبی رایة العباس (ع) به مدت چهار شب متوالی از 27 آذرماه سال جاری مراسم شهادت و سوگواری حضرت رقیه (س) با سخنرانی حجت الاسلام جعفری و با نوای گرم ذاکر اهل بیت(ع) کربلایی سید حسن هاشمی ساعت 20 در تکیه رایة العباس (ع) کوی بازرگانی شهر بوشهر برگزار می‌شود.

وی افزود: به همت هیئت مذهبی محبان اهل بیت (ع) شهرستان بوشهر 10 هزار ویژه نامه بصیرتی سه ساله های عاشورایی در قالبی تاریخی و ادبی، با موضوع مصیبت‌های دردانه سه‌ ساله حضرت امام حسین(ع) از کربلا تا شام، در شهرستان ها توزیع خواهد شد.

این مسئول از برگزاری مراسم سوگواری حضرت رقیه (س) بنت الحسین (ع) در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) کوی بازرگانی شهر بوشهر خبر داد و یادآور شد: مراسم سوگواری و عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید اکبر سادات و با مداحی حاج عباس طهماسب پور، حاج حسین سیب سرخی و کربلایی نریمان پناهی سه شنبه از 27 آذرماه 91 به مدت سه شب ساعت 19 به همت هیئت مذهبی منتظران حضرت مهدی (عج) بوشهر، هیئت امنا حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) و هیئت مذهبی شهدای گمنام بوشهر برگزارمی شود.

برگزاری همایش حضرت رقیه (س) ویژه دختران سه ساله



فکوری محرم و صفر را ماه پرفیض و برکتی دانست و گفت: به همت هیئت مذهبی منتظران حضرت مهدی (عج) بوشهر، هیات امنا حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) کوی بازرگانی مرکز استان همایش حضرت رقیه (س) ویژه دختران سه ساله با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدرضا عاشوری با موضوع خورشید خرابه شام پنجشنبه 30 آذرماه 91 ساعت 14 و 30 دقیقه در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) کوی بازرگانی شهر بوشهر برگزار می شود.

سخنگوی شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر پیرامون زندگانی کوتاه حضرت رقیه(س) تصریح کرد: زندگی حضرت رقیه (س) در مدت کوتاه عمرش سرشار از معرفت و عشق به ولایت بود و در شرایط سخت و دشوار یک لحظه از امام خود غافل نبود.

فکوری گفت: وجود شهدای گمنام در شهرهای مختلف فرهنگ عمومی شهر را تقویت می کند، وجود مزار شهدا در شهرستان ها ما را به یاد شهادت، شجاعت ، ایثار و فداکاری می اندازد.

وی افزود: آنچه شهدای ما امروز می خواهند تلاش در جبهه فرهنگی است، دشمن در ناتوی فرهنگی به ترویج ابتذال در بین جوانان می پردازد و باید در مقابل فعالیت های فرهنگی دشمن ما نیز کارهای فرهنگی را با جدیت تمام انجام دهیم.

برگزاری مراسم استقبال وتشییع و تدفین شهدای گمنام

فکوری تأکید کرد: مراسم استقبال وتشییع و تدفین شهدای گمنام باید با شکوه و عظمت خاص انجام پذیرد.

وی ابراز کرد: این مراسم در راستای اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در بین اقشار مختلف جامعه خصوصاً جوانان و نوجوانان و زنده نگاه داشتن یاد و نام شهدای دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر از مراسم استقبال از شش شهدای گمنام صبح دوشنبه 27 آذرماه 91 ساعت هفت و 30 دقیقه از فرودگاه بین المللی بوشهر با حضور مسئولان و مردم ولایتمدار استان خبر داد و در ادامه عنوان کرد: مراسم عزاداری وداع با شهدای گمنام شامگاه روز دوشنبه، 27 آذرماه ساعت 19 و 30 دقیقه به همراه سخنرانی و مداحی در حسینیه عاشقان ثارالله شهر بوشهر برگزار می‌شود.

شش شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس سه شنبه 28 آذرماه ساعت هفت و 30 دقیقه بعد از مراسم زیارت عاشورا در محل بسیج مرکزی همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) از ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بوشهر تا پارک آزادگان تشییع خواهند شد.

وی در ادامه افزود: به همین مناسبت در بیش از 700 نقطه استان برگزار می شود که مراسمات در مساجد، هیئات مذهبی و حسینیه ها مراسم سخنرانی، سوگواری و زنجیرزنی دسته جات به همراه سینه زنی سنتی و نوحه خوانی با شکوهی خاصی بر پا می شود که مردم بوشهر در این نوع عزاداری‌ها شرکت و به اهل بیت (ع) ابراز علاقه می‌کنند.

سخنگوی شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر در پایان اعلام کرد: شهروندان بوشهری برای اطلاع بیشتر از برگزاری برنامه ها و مراسمات مذهبی و فرهنگی استان در ایام محرم و صفر می توانند به صورت شبانه روزی با روابط عمومی شورا به شماره تلفن 3540400 0771 تماس برقرار کنند.