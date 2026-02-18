۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

جهاد فرهنگی به سبک بانوان؛ روایتی از امیدآفرینی در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- فعال فرهنگی یاسوجی، از شکل‌گیری هیئت بانوان حضرت رقیه(س) و تجربه‌ای از جهاد فرهنگی که با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی ایجاد شده را روایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده هاشمی صبح چهارشنبه در رویداد ۲۴ ساعته رسانه‌ای «طنین» بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح روند فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود اظهار کرد: فعالیت خود را به عنوان مداح آغاز کردم و دوره‌های آموزشی را در شهرهای مختلف از جمله مشهد، قم و تهران گذراندم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۱ و همزمان با آغاز زندگی مشترکم، یک هیئت خانگی را با حدود ۱۰ نفر راه‌اندازی کردم، اظهار کرد: من در خانواده‌ای مذهبی رشد کردم و پدرم پیرغلام و ذاکر امام حسین(ع) بود، بنابراین زمینه این مسیر از قبل در زندگی‌ام وجود داشت.

شکل‌گیری حسینیه و توسعه فعالیت‌های فرهنگی

هاشمی با بیان اینکه استقبال بانوان از هیئت روز به روز بیشتر شد، گفت: همان سال منزلی را به عنوان حسینیه حضرت رقیه(س) اجاره کردم و این مکان به مأمنی برای بانوان شهر تبدیل شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۶ نخستین مرکز آموزش مداحی بانوان استان با عنوان «سه‌ساله امام حسین(ع)» راه‌اندازی شد و بسیاری از مداحان و ذاکران فعلی استان از این مرکز رشد کردند.

فعال فرهنگی افزود: در سال ۱۳۸۹ مؤسسه قرآنی حضرت رقیه(س) تأسیس شد و سال ۱۳۹۰ نیز پایگاه بسیج حضرت رقیه(س) فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن گروه جهادی و خیریه حضرت رقیه(س) و موکب سه‌ساله امام حسین(ع) نیز شکل گرفت.

افتخارات کشوری در حوزه جهادی و هیئتی

وی با اشاره به موفقیت‌های این مجموعه گفت: موکب حضرت رقیه(س) به عنوان موکب نمونه کشوری معرفی شد. گروه جهادی ما نیز نشان فردوس را دریافت کرد و پایگاه بسیج سه سال متوالی به عنوان پایگاه اسوه معرفی شد.

هاشمی تصریح کرد: هیئت بانوان حضرت رقیه(س) به عنوان یکی از پیشکسوت‌ترین هیئت‌های بانوان در یاسوج شناخته می‌شود و در سطح استان نیز عنوان نمونه را کسب کرده است.

فعالیت در حوزه ازدواج و اشتغال‌زایی

این فعال فرهنگی با اشاره به اقدامات حوزه جمعیت و ازدواج گفت: تاکنون حدود سه هزار جهیزیه به صورت مشارکتی و فردی تهیه کرده‌ایم و در مناسبت‌های مختلف جشن ازدواج برای زوج‌های جوان برگزار می‌کنیم.

وی افزود: گروه «بهشتی ازدواج» با هدف معرفی دختران و پسران به یکدیگر تشکیل شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ زوج در سطح استان از این طریق ازدواج کرده‌اند.

هاشمی با بیان اینکه صندوق قرض‌الحسنه حضرت رقیه(س) با بیش از ۱۸ سال سابقه و حدود ۸۰۰ عضو فعال، به عنوان صندوق نمونه کشوری معرفی شده است، گفت: از طریق این صندوق و با همکاری بسیج سازندگی، تسهیلات اشتغال‌زایی در حوزه‌هایی مانند زنبورداری، خیاطی و پرورش قارچ پرداخت شده است.

وی همچنین از راه‌اندازی فروشگاه محصولات خانگی بانوان خبر داد و افزود: تولیدات بانوان در این فروشگاه عرضه می‌شود تا هم به اقتصاد خانواده‌ها کمک شود و هم اقشار کم‌بضاعت بتوانند با قیمت مناسب خرید کنند.

تربیت نوجوانان و جذب قشر خاکستری

فعال فرهنگی و جهادگر یاسوجی با تأکید بر اهمیت کار تربیتی با نوجوانان گفت: مجموعه «دختران نورا» ویژه دختران ۱۲ تا ۲۵ سال فعالیت می‌کند و در حوزه‌های فرهنگی، سرود، تعزیه و آموزش‌های دینی برنامه دارد.

وی بیان کرد: در ایام شهادت حضرت زهرا(س)، نوجوانان ما با نگارش دل‌نوشته‌هایی از شهدا در سطح شهر حضور یافتند و از دختران برای حضور در مراسم دعوت کردند که این اقدام بازخوردهای بسیار مثبتی داشت.

هاشمی افزود: تلاش می‌کنم با دختران رابطه‌ای مادرانه و دوستانه داشته باشم. بسیاری از آن‌ها مرا مادر دوم خود می‌دانند و در مسائل شخصی، خانوادگی و تحصیلی با من مشورت می‌کنند. در مجموعه نیز خدمات مشاوره خانواده، تحصیلی و حقوقی ارائه می‌شود و در مواردی از طلاق نیز پیشگیری شده است.

فعالیت‌های جهادی و خدمت در اربعین

وی با اشاره به حضور مستمر در مراسم اربعین گفت: به مدت ۱۰ سال به عنوان خادم زائران امام حسین(ع) در کربلا خدمت کرده‌ایم و نوجوانان مجموعه نیز در این مسیر نقش‌آفرینی داشته‌اند.

بانوی جهادگر یاسوجی بیان کرد: در ایام محرم، هیئت بانوان حضرت رقیه(س) در سطح شهر یاسوج برنامه‌های عزاداری خیابانی برگزار می‌کند و موکب حضرت رقیه(س) نیز هر شب پذیرای عزاداران است.

وی افزود: در بحران‌هایی همچون زلزله و شیوع کرونا نیز بانوان مجموعه با پخت غذا، دوخت ماسک و گان و خدمات‌رسانی به بیماران نقش فعالی ایفا کردند.

سختی‌ها و تأمین هزینه‌ها

هاشمی با اشاره به چالش‌های مالی گفت: حمایت جدی نداشتیم و مجبور شدم خودم برای تأمین هزینه‌ها وارد عمل شوم. حسینیه فعلی با مبلغ قابل توجهی رهن و اجاره شده و هزینه‌های آن از محل درآمد صندوق قرض‌الحسنه و فعالیت‌های اقتصادی مجموعه تأمین می‌شود.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین نیاز امروز جوانان نشاط اجتماعی است و ما تلاش کرده‌ایم با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و تفریحی، فضایی امن و شاد برای دختران فراهم کنیم.

فعال جهادگر یاسوجی در پایان گفت: اگر با نوجوانان و جوانان رفیق باشیم و آن‌ها را در میدان عمل مشارکت دهیم، می‌توانیم در کنار فعالیت‌های مذهبی، در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اثرگذار باشیم.

کد خبر 6752569

