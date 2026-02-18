جهاد فرهنگی به سبک بانوان؛ روایتی از امیدآفرینی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده هاشمی صبح چهارشنبه در رویداد ۲۴ ساعته رسانهای «طنین» بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح روند فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود اظهار کرد: فعالیت خود را به عنوان مداح آغاز کردم و دورههای آموزشی را در شهرهای مختلف از جمله مشهد، قم و تهران گذراندم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۱ و همزمان با آغاز زندگی مشترکم، یک هیئت خانگی را با حدود ۱۰ نفر راهاندازی کردم، اظهار کرد: من در خانوادهای مذهبی رشد کردم و پدرم پیرغلام و ذاکر امام حسین(ع) بود، بنابراین زمینه این مسیر از قبل در زندگیام وجود داشت.
شکلگیری حسینیه و توسعه فعالیتهای فرهنگی
هاشمی با بیان اینکه استقبال بانوان از هیئت روز به روز بیشتر شد، گفت: همان سال منزلی را به عنوان حسینیه حضرت رقیه(س) اجاره کردم و این مکان به مأمنی برای بانوان شهر تبدیل شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۶ نخستین مرکز آموزش مداحی بانوان استان با عنوان «سهساله امام حسین(ع)» راهاندازی شد و بسیاری از مداحان و ذاکران فعلی استان از این مرکز رشد کردند.
فعال فرهنگی افزود: در سال ۱۳۸۹ مؤسسه قرآنی حضرت رقیه(س) تأسیس شد و سال ۱۳۹۰ نیز پایگاه بسیج حضرت رقیه(س) فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن گروه جهادی و خیریه حضرت رقیه(س) و موکب سهساله امام حسین(ع) نیز شکل گرفت.
افتخارات کشوری در حوزه جهادی و هیئتی
وی با اشاره به موفقیتهای این مجموعه گفت: موکب حضرت رقیه(س) به عنوان موکب نمونه کشوری معرفی شد. گروه جهادی ما نیز نشان فردوس را دریافت کرد و پایگاه بسیج سه سال متوالی به عنوان پایگاه اسوه معرفی شد.
هاشمی تصریح کرد: هیئت بانوان حضرت رقیه(س) به عنوان یکی از پیشکسوتترین هیئتهای بانوان در یاسوج شناخته میشود و در سطح استان نیز عنوان نمونه را کسب کرده است.
فعالیت در حوزه ازدواج و اشتغالزایی
این فعال فرهنگی با اشاره به اقدامات حوزه جمعیت و ازدواج گفت: تاکنون حدود سه هزار جهیزیه به صورت مشارکتی و فردی تهیه کردهایم و در مناسبتهای مختلف جشن ازدواج برای زوجهای جوان برگزار میکنیم.
وی افزود: گروه «بهشتی ازدواج» با هدف معرفی دختران و پسران به یکدیگر تشکیل شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ زوج در سطح استان از این طریق ازدواج کردهاند.
هاشمی با بیان اینکه صندوق قرضالحسنه حضرت رقیه(س) با بیش از ۱۸ سال سابقه و حدود ۸۰۰ عضو فعال، به عنوان صندوق نمونه کشوری معرفی شده است، گفت: از طریق این صندوق و با همکاری بسیج سازندگی، تسهیلات اشتغالزایی در حوزههایی مانند زنبورداری، خیاطی و پرورش قارچ پرداخت شده است.
وی همچنین از راهاندازی فروشگاه محصولات خانگی بانوان خبر داد و افزود: تولیدات بانوان در این فروشگاه عرضه میشود تا هم به اقتصاد خانوادهها کمک شود و هم اقشار کمبضاعت بتوانند با قیمت مناسب خرید کنند.
تربیت نوجوانان و جذب قشر خاکستری
فعال فرهنگی و جهادگر یاسوجی با تأکید بر اهمیت کار تربیتی با نوجوانان گفت: مجموعه «دختران نورا» ویژه دختران ۱۲ تا ۲۵ سال فعالیت میکند و در حوزههای فرهنگی، سرود، تعزیه و آموزشهای دینی برنامه دارد.
وی بیان کرد: در ایام شهادت حضرت زهرا(س)، نوجوانان ما با نگارش دلنوشتههایی از شهدا در سطح شهر حضور یافتند و از دختران برای حضور در مراسم دعوت کردند که این اقدام بازخوردهای بسیار مثبتی داشت.
هاشمی افزود: تلاش میکنم با دختران رابطهای مادرانه و دوستانه داشته باشم. بسیاری از آنها مرا مادر دوم خود میدانند و در مسائل شخصی، خانوادگی و تحصیلی با من مشورت میکنند. در مجموعه نیز خدمات مشاوره خانواده، تحصیلی و حقوقی ارائه میشود و در مواردی از طلاق نیز پیشگیری شده است.
فعالیتهای جهادی و خدمت در اربعین
وی با اشاره به حضور مستمر در مراسم اربعین گفت: به مدت ۱۰ سال به عنوان خادم زائران امام حسین(ع) در کربلا خدمت کردهایم و نوجوانان مجموعه نیز در این مسیر نقشآفرینی داشتهاند.
بانوی جهادگر یاسوجی بیان کرد: در ایام محرم، هیئت بانوان حضرت رقیه(س) در سطح شهر یاسوج برنامههای عزاداری خیابانی برگزار میکند و موکب حضرت رقیه(س) نیز هر شب پذیرای عزاداران است.
وی افزود: در بحرانهایی همچون زلزله و شیوع کرونا نیز بانوان مجموعه با پخت غذا، دوخت ماسک و گان و خدماترسانی به بیماران نقش فعالی ایفا کردند.
سختیها و تأمین هزینهها
هاشمی با اشاره به چالشهای مالی گفت: حمایت جدی نداشتیم و مجبور شدم خودم برای تأمین هزینهها وارد عمل شوم. حسینیه فعلی با مبلغ قابل توجهی رهن و اجاره شده و هزینههای آن از محل درآمد صندوق قرضالحسنه و فعالیتهای اقتصادی مجموعه تأمین میشود.
وی تأکید کرد: مهمترین نیاز امروز جوانان نشاط اجتماعی است و ما تلاش کردهایم با برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی و تفریحی، فضایی امن و شاد برای دختران فراهم کنیم.
فعال جهادگر یاسوجی در پایان گفت: اگر با نوجوانان و جوانان رفیق باشیم و آنها را در میدان عمل مشارکت دهیم، میتوانیم در کنار فعالیتهای مذهبی، در حوزههای اجتماعی و فرهنگی نیز اثرگذار باشیم.
