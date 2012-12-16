افزایش مصرف کپسول گاز خانگی در خودروها

حسین هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استفاده غیر مجاز گاز LPG در خودروهای سواری بنزین سوز کشور، گفت: با انحراف گاز مایع توسط برخی از شرکت‌های توزیع کننده بخش خصوصی، امکان استفاده غیر مجاز از این فرآورده نفتی در خودروها فراهم شده است.

مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه مهمترین عامل در استفاده از گاز LPG در خودروها تفاوت قیمتی مناسب با بنزین و CNG است، تصریح کرد: از سوی دیگر، گاز مایع در مقایسه با CNG و حتی بنزین معمولی دارای راندمان و پیمایش بالاتری است.

این مقام مسئول، نبود بانک اطلاعاتی جامع برای خودروهای بنزین و دوگانه سوز را منجر به افزایش تبدیل خودروهای LPG سوز عنوان کرد و افزود: در حاشیه برخی از شهرها حتی افرادی سودجو اقدام به اه اندازی جایگاه‌های گاز مایع غیر مجاز کرده‌اند.

وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی برای LPG در سبد سوخت خودروها سهمی کمتر از پنج درصد تعیین شده است، بیان کرد: کاهش سهم LPG منجر به عرضه محدود گاز مایع و توسعه ناوگان خودروهای گاز مایع سوز در سطح کشور شده است.

هاشمی با بیان اینکه حتی در اسقاط تاکسی‌های LPG سوز هم تاکسی گازسوز جایگزین شده است، تاکید کرد: بر این اساس سهم گازمایع در سبد سوخت خودروها در حال کاهش بوده اما تقاضا برای مصرف این حامل انرژی رو به افزایش است.

مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت یکی از راهکارهای حل معظل استفاده غیرمجاز از LPG را اصلاح قیمت عنوان و خاطرنشان کرد: با اصلاح قیمت و کاهش فاصله قیمتی LPG با بنزین و CNG مصرف این فرآورده نفتی هم مدیریت خواهد شد.