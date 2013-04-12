برنامه جدید ایران برای کاهش وابستگی به بنزین/ LPG باردیگر به سبد سوخت بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند سال افزایش سهم LPG به عنوان سوختی با راندمان و بهره وری بالا در سبد سوخت خودروها یک شبه با اتخاذ تصمیمی عرضه این فرآورده نفتی به حداقل کاهش یافت.



بر این اساس هم اکنون تنها 16 جایگاه عرضه LPG در کل کشور باقی مانده است اما عملا با جهش مصرف بنزین دولت بار دیگر در تصمیم جدیدی افزایش سهم گاز مایع در سبد سوخت خودروهای ایرانی را در دستور کار قرار داده است.



یکی از مهمترین سیاست‌های افزایش سهم LPG در سبد سوخت رقابت با بنزین است و بر خلاف CNG از گذشته تاکنون هموراه تقاضا برای مصرف LPG در بین خودروسواران بالا بوده است.



از سوی دیگر در چند سال گذشته با وجود کاهش سهم LPG و حذف تدریجی جایگاه‌های عرضه این فراورده نفتی اما به طور غیر مجاز جایگاه‌هایی در حاشیه کلانشهرها برای مصرف این سوخت به طور غیرقانونی ایجاد شده بود که با توزیع رسمی آن پیش بینی می شود به تدریج این جایگاه‌ها هم جمع آوری شوند.



حسین هاشمی مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استفاده غیر مجاز گاز LPG در خودروهای سواری بنزین سوز کشور، گفته بود: با انحراف گاز مایع توسط برخی از شرکت‌های توزیع کننده بخش خصوصی، امکان استفاده غیر مجاز از این فرآورده نفتی در خودروها فراهم شده است.



وی با اعلام اینکه مهمترین عامل در استفاده از گاز LPG در خودروها تفاوت قیمتی مناسب با بنزین و CNG است، تصریح کرد: از سوی دیگر، گاز مایع در مقایسه با CNG و حتی بنزین معمولی دارای راندمان و پیمایش بالاتری است.



برنامه جدید ایران برای کاهش وابستگی به بنزین

مصطفی کشکولی در گفتگو با مهر درباره جزئیات افزایش سهم LPG "گازمایع" در سبد سوخت خودروهای ایرانی، گفت: از اواسط سال گذشته و همزمان با افزایش تولید گازمایع در پالایشگاه های موجود نفت، تصمیات جدیدی به منظور افزایش سهم این فراورده نفتی در سبد سوخت خودروها گرفته شده است.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به افزایش سهم مصرف بنزین به ویژه در دو سال گذشته تاکنون، تصریح کرد: بر این اساس با افزایش سهم گازمایع امکان مدیریت مصرف و جلوگیری از جهش مصرفی بنزین در سطح کشور فراهم می شود.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عرضه LPG با اولویت نزدیکی به مراکز تولید در کشور انجام خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر تولید این فرآورده نفتی با بهره برداری از طرح های توسعه، بهینه سازی و بهبود فرآیند تولید در پالایشگاه‌های نفت با افزایش همراه بوده است.



وی همچنین با اشاره به اینکه با ساخت جایگاه‌های سی.ان.جی تا مرز 2550 باب به نوعی پرونده ساخت و توسعه جایگاه‌های گاز در دولت بسته خواهد شد، یادآور شد: با ساخت این تعداد جایگاه CNG دولت دیگر برنامه جدیدی برای ساخت جایگاه گاز ندارد و جایگاه‌های جدید CNG صرفا با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی احداث خواهند شد.



کشکولی یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌های فعلی پیش روی ساخت و توسعه جایگاه‌های CNG را تامین کمپرسور و برخی از تجهیزات دوار عنوان کرد و افزود: اما برای ساخت جایگاه‌های جدید توزیع LPG دیگر نیازی به کمپرسور نیست.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که آیا از جایگاه‌های موجود سوخت هم می توان تعدادی از پمپ و نازل‌ها به عرضه LPG اختصاص داد، گفت: در جایگاه‌های موجود سوخت علاوه بر بنزین و گازوئیل، می‌توان به طور همزمان LPG را هم توزیع کرد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.



به گزارش مهر، در شرایط فعلی برای LPG در سبد سوخت خودروها سهمی کمتر از پنج درصد تعیین شده است که پیش بینی می شود سهم گازمایع و گازوئیل به تدریج در سبد سوخت با افزایش قابل توجه ای همراه شود.