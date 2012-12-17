تجلیل از خبرنگاران و عکاس مهر در "هنر و رسانه"/ اهدای تندیس ویژه به فریدون صدیقی

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته یکشنبه 26 آذرماه مراسم اختتامیه نخستین جشنواره "هنر و رسانه" با حضور جمعی از هنرمندان و نیز سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و طی آن از دو خبرنگار خبرگزاری مهر و یک عکاس این خبرگزاری تقدیر به عمل آمد.



در ابتدای این برنامه، مهدی فرقانی دبیر نخستین جشنواره هنر و رسانه با بیان این‌که همیشه نخستین‌ها مهم هستند، اظهار کرد: نخستین‌ها سنگ یک بنای عظیم را می‌گذارند و اگر این سنگ بنا محکم نباشد، نمی‌توان انتظار ساختمانی باشکوه را داشت.



وی افزود: امروز هیچ‌چیز بدون رسانه معنا ندارد و آنچه ما می‌دانیم از طریق رسانه‌ها به ما رسیده است.



این پیشکسوت رسانه با بیان این‌که خود هنر یک رسانه است، ادامه داد: ذات هنر با نمایش، عرضه و ارائه عجین شده و بدون ارائه، هنر نمودی نخواهد داشت. هنر و رسانه نیازمند یکدیگرند و کار رسانه‌‌ای، یک هنر است.



وی با اشاره به اینکه هنر با رسانه مردمی‌‌تر می ‌شود، گفت: هنر به‌وسیله رسانه بارورتر می ‌شود و رسانه نیز همراه هنر، لطیف ‌تر و دلچسب ‌تر می‌شود و از فضای خشن دور. حضور هنر در رسانه به تلطیف زندگی کمک می‌ کند. هنر برای ماندگار شدن چاره ‌ای به‌جز رسانه ا‌یی شدن ندارد ولی رسانه ا‌یی شدن هنر نباید از عمق و آن کم کند.



فرقانی با بیان اینکه هنری شدن نباید رسانه را از واقعیت دور کند، گفت: دانستن اینکه هنر چگونه باید رسانه‌ا‌ی شود، هم نیازمند یک هنرمند رسانه‌‌شناس است و هم به روزنامه‌‌نگار هنرمند نیاز دارد. فلسفه‌ این جشنواره این است که چگونه پیوند بین هنر و رسانه برقرار شود.



در ادامه نخستین تندیس ویژه‌ این جشنواره به فریدون صدیقی به پاس بیش از چهار دهه حضور در عرصه‌ روزنامه‌نگاری اهدا شد. همچنین از خانواده‌ شهیدان عرصه رسانه محمد کربلایی‌ احمد، سپهدار ساجدی، علیرضا برادران، رسول کاظم‌نژاد و مهدی همتی تقدیر شد. در ادامه مجید رضاییان نماینده‌ هیأت داوران جشنواره هنر و رسانه بیانیه این هیأت را با محوریت ارزیابی آثار رسیده خواند.



حسینی: توجه رسانه‌ها تنها به سینماست نه به باقی هنرها



وزیر ارشاد در این مراسم با بیان اینکه برگزاری این جشنواره در حقیقت سنگ محکی برای ارزیابی کیفیت بازتاب هنر در رسانه های کشور بود، گفت: نگاه تخصصی به ارتباط هنر و رسانه می تواند یاری‌گر هنرمندان، مسؤولان و متولیان امر فرهنگ و هنر کشور برای تحقق کیفیت گرایی در این رابطه تعاملی و حساس باشد.



وی ادامه داد: انتقادهایی وجود دارد مبنی بر آنکه بجز حوزه سینما در مابقی شاخه های هنری در شکل مطبوعاتی، با وجود ظرفیت های بالای موجود در هنرهایی مانند تئاتر، موسیقی و تجسمی شاهد پرداخت کمی و کیفی مناسبی نیستیم و این جشنواره تخصصی یکی از نقاطی که نیازمند تقویت بیشتر است را به ما نشان داد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد مثال این اتفاق را در حوزه ورزش دانست و گفت: در اغلب رسانه ها وقتی صحبت از ورزش می شود، تنها فوتبال است که با تمام حواشی های مثبت و منفی آن بازتابی عمومی و فراگیر دارد و مابقی رشته ها شکل حاشیه ای به خود گرفته اند.



وی تأکید کرد: این مسأله بار دیگر ثابت می کند که توجه به هنر به شکل تمام و کمال در حوزه کار رسانه ای و مطبوعاتی تا چه حد می تواند در رشد شاخص های فرهنگی جامعه مؤثر باشد.



وی خاطرنشان کرد: در دیداری که با وزیر فرهنگ و هنر روسیه داشتم، وی مدام از ارزش های فرهنگ و هنر ایرانی صحبت می کرد و همین نمونه، کافی است تا ما را بیش از گذشته به داشته های غنی خود در حوزه فرهنگی و توجه هر چه بیشتر به آنها ترغیب کند.





مجید احمدی خبرنگار هنری خبرگزاری مهر

وی با تأکید بر این مسأله که هنر و رسانه نیازمند یکدیگر هستند، تصریح کرد: اگر نشریه ای از هنر عاری باشد نمی تواند کسی را شیفته و علاقه مند به خود کند و در یک کلام باید گفت که اگر هنر در مجموعه فعالیت های رسانه ای بازتاب کافی و لازم را نداشته باشد در حقیقت اثرگذاری و جریان سازی خود را در سطح عموم جامعه از دست می دهد.



وی با بیان اینکه زحمت و فعالیت مجدانه، عاشقانه و پیگیرانه هنرمندان باید در جمیع رسانه ها بازتاب داشته باشد، اظهار داشت: در این میان، نخست از رسانه ای فراگیر چون صدا و سیما انتظار می رود که دوشادوش خبرگزاری ها، مطبوعات و دیگر نشریات با تمام توان در پی بازتاب صحیح فعالیت های هنری در سطح جامعه در میان عموم مردم باشد.



به گفته حسینی، کار رسانه ای در شاخه هنر قابل تعمیم است و رسانه ها با رصد اتفاقات خوب و انعکاس فعالیت های مثبت و ارزشمند هنری می توانند مهمترین پل در راه توسعه کیفی تولیدات هنری و مؤثر برای جامعه باشند.



وی ادامه داد: توصیه و سفارش من به تمامی رسانه های فعال در حوزه هنر آن است که با دیدن اثری فاخر و تأثیرگذار در رشد شاخصه های فرهنگی کشور با تمام توان به تبلیغ و معرفی آن بپردازند تا با این واسطه شاهد تعالی و توسعه تولیدات کیفی و مفید برای عموم مردم در کشور باشیم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر این مسأله که تمامی مسؤولان و زحمتکشان جامعه بویژه متولیان امر فرهنگ و هنر، شنونده و پذیرای نقدهای دلسوزانه رسانه ها برای بهبود عملکرد مدیریتی و اجرایی خود هستند، گفت: در این میان باید از نقدهایی که رنگ تهدید و تخریب دارند اجتناب شود چرا که ملاک نقد حرفه ای در کار رسانه ای، انصاف و درک عمیق از نگاه و فعالیت تخصصی است.



نورا حسینی خبرنگار حوزه اجتماعی خبرگزاری مهر

وی اظهار کرد: تأکید می کنیم که رسانه ها همپای مسؤولان و متولیان امر فرهنگ برای اعتلای جامعه کوشش کنند و به هنرمندان نیز توصیه می کنم در تولیدات خود به فکر طرح چالش ها و مطالبه عموم مردم باشند تا در سایه تعامل هنر و رسانه بتوانیم بهترین ارزیابی را از کیفیت تولیدات هنری خود داشته باشم.



در ادامه و با حضور هنرمندانی چون داوود رشیدی، رضا فیاضی، امیر دژاکام و داریوش ارجمند از خبرنگارن برتر حوزه فرهنگ و هنر تقدیر به عمل آمد.



در میان برگزیدگان سه جایزه اول در سه بخش گزارش های خبری به مجید احمدی از خبرگزاری مهر، در بخش گزارش های توصیفی به نورا حسینی از خبرگزاری مهر و نیز جایزه اول بخش عکس به محسن رضایی عکاس خبرگزاری مهر رسید.



اجرای این برنامه را شهرام شکیبا بر عهده داشت که در بخشی از صحبت های خود به کنایه گفت که بیشترین جایزه را خبرگزاری فارس و روزنامه جوان برده اند.