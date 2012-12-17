اجرای مانور بازرسی ویژه شب یلدا در دشتستان

ابوالقاسم محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور بازرسی ویژه شب یلدا در شهرستان دشتستان، اظهار داشت: در این مانور واحدهای صنفی مورد بازرسی ویژه ای در پایان هفته قرار خواهند گرفت که خشکبار و میوه و تره‌بار در این مانور مورد توجه هستند تا افزایش قیمتی نداشته باشند.

وی در ارتباط با عملکرد بازرسی و برخورد با واحدهای متخلف نیز بیان داشت: از ابتدای نیمه دوم سال جاری تا کنون بیش از 10 هزار بازرسی و 700 مورد تخلف از واحدهای صنفی کشف شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان همچنین در مورد اجرای مرحله دوم طرح شبنم نیز خاطرنشان ساخت: در مرحله دوم طرح شبنم که از مهرماه آغاز شده تا کنون بیش از 100 مورد بازرسی و بر روی بیش از دو هزار کالا بارکد نصب شده است.

محمدزاده در پایان تاکید کرد: بی‌شک نباید افزایش قیمتی در اقلام مصرفی مردم در شب یلدا داشته باشیم و همشهریان در صورت هرگونه افزایش قیمتی مراتب را به تلفن 124 اطلاع دهند.