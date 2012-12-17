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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

محمدزاده خبر داد:

اجرای مانور بازرسی ویژه شب یلدا در دشتستان

اجرای مانور بازرسی ویژه شب یلدا در دشتستان

دشتستان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان از اجرای مانور ویژه برای کنترل قیمتها در شب یلدا خبر داد.

ابوالقاسم محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مانور بازرسی ویژه شب یلدا در شهرستان دشتستان، اظهار داشت: در این مانور واحدهای صنفی مورد بازرسی ویژه ای در پایان هفته قرار خواهند گرفت که خشکبار و میوه و تره‌بار در این مانور مورد توجه هستند تا افزایش قیمتی نداشته باشند.

وی در ارتباط با عملکرد بازرسی و برخورد با واحدهای متخلف نیز بیان داشت: از ابتدای نیمه دوم سال جاری تا کنون بیش از 10 هزار بازرسی و 700 مورد تخلف از واحدهای صنفی کشف شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان همچنین در مورد اجرای مرحله دوم طرح شبنم نیز خاطرنشان ساخت: در مرحله دوم طرح شبنم که از مهرماه آغاز شده تا کنون بیش از 100 مورد بازرسی و بر روی بیش از دو هزار کالا بارکد نصب شده است.

محمدزاده در پایان تاکید کرد: بی‌شک نباید افزایش قیمتی در اقلام مصرفی مردم در شب یلدا داشته باشیم و همشهریان در صورت هرگونه افزایش قیمتی مراتب را به تلفن 124 اطلاع دهند.

کد مطلب 1768760

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