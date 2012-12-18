دانشگاه آزاد اسلامی اراک هیئت امنایی اداره می شود

به گزارش خبرنگار مهر٬ محمد خجسته عصر روز سه شنبه در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی اراک٬ افزود: در تصمیمات اخیر این دانشگاه که بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ شده باید در استان ها نظام هیئت امنایی مستقر شود.



وی با بیان اینکه سوگیری مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی به سمت تمرکز زدایی و تقویت واحدهای استانی است٬ گفت: این تمرکز زدایی انقلاب بزرگی در تسریع امور اداری و فرآیند علمی دانشگاه ها ایجاد می کند.



معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این تصمیم از دو هفته قبل به تمامی مناطق و دانشگاه های آزاد کشور ابلاغ شده و لازم الاجرا است.



خجسته خاطرنشان کرد: با تکمیل نظام تمرکز زدایی مدیریتی و هیئت امنایی شدن دانشگاه های استانی، این سیاست در سطح واحدهای دانشگاهی به اجرا گذاشته می شود.



وی با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده که روسای مناطق دانشگاه آزاد مسئولیت هیئت امنای استانی را برعهده گیرند٬ تصریح کرد: بر اساس این رویکرد جدید از این پس تصمیم سازی در حوزه های اداری، استخدامی، آموزشی و قوانین پژوهش و فوق برنامه از طریق هیئت امنای استانی انجام می شود.



لازم به ذکر است٬ در این مراسم دکتر ملک سلیمانی٬ به عنوان رییس هیات امنای دانشگاه های آزاد اسلامی استان مرکزی٬ معرفی و از خدمات دکتر عباس ملک حسینی٬ رییس قبلی دانشگاه آزاد اسلامی اراک قدردانی شد.



یادآور می شود٬ دانشگاه آزاد اسلامی اراک به عنوان بزرگترین دانشگاه غرب کشور٬ با شش دانشکده مصوب و چهار مرکز وابسته٬ 350 عضو هیئت علمی و 150 رشته دارد.