به گزارش خبرنگار مهر، عارف ربطی ظهر امروز چهارشنبه در اعتراض به وضعیت کنونی فدراسیون کشتی و ناهماهنگی در سیستم اجرایی این مجموعه، رفتن را بر ماندن ترجیح داد. دبیر فدراسیون کشتی پیش از این هم بارها در جمع اهالی کشتی از رفتن دم می زد و به شدت به وضعیت کنونی و سیستم نامطلوب اجرایی فدراسیون معترض بود.

گفته می شود عارف ربطی ظهر امروز با تحویل برخی اسناد و مدارک و همچنین کلید دفتر محل کارش، فدراسیون را تا مدت نامعلومی ترک کرده است.

خبرنگار مهر پس از اطلاع از این موضوع برای صحت و سقم این کناره گیری، بارها با تلفن همراه دبیر فدراسیون کشتی تماس گرفت، اما با عدم پاسخگوئی از سوی عارف ربطی موفق نشد با وی صحبت کند.

کناره گیری ربطی در حالی اتفاق افتاد که فدراسیون کشتی همچنان با مشکلات فراوان مالی و بحران های بین المللی همچون تهدید فیلا و تعلیق بین المللی دست به گریبان است که هر روز نیز بر وخامت این اوضاع افزوده می شود. جالب آنکه فدراسیون کشتی کشورمان با توجه به این شرایط بحرانی، اسفند ماه امسال باید میزبان رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد وفرنگی نیز باشد.