مطالبات یکساله مربیان کشتی نوجوانان و جوانان بازهم پرداخت نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش متولیان فدراسیون کشتی اعلام کردند با اعتباری که از مسئولان دریافت شده، بزودی معوقات مربیان کشتی آزاد و فرنگی پرداخت خواهد شد. این در حالی بود که اعضای کادر فنی تیم های نوجوانان و جوانان نزدیک به یکسال و مربیان تیم بزرگسالان نیز حدود 5 ماه حقوق نگرفته و همچنان در انتظار تحقق وعده های فدراسیون کشتی بودند.

اواخر هفته گذشته حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی با دریافت یک فقره چک از متولیان فدراسیون توانست جوایز نقدی مربیان برتر رقابتهای عمومی را پرداخت کند. از سویی دیگر اعلام شد حقوق معوقه مربیان تیم ملی بزرگسالان نیز پرداخت شد تا بدین ترتیب سایه انتقاد و اعتراض بخشی از مربیان طلبکار از فضای فدراسیون کنار رود، اما در این بین، باز هم دست مربیان رده نوجوانان و جوانان خالی ماند و این مربیان همچنان از دیماه سال گذشته در انتظار دریافت حقوق معوقه خود هستند.

این در حالی است که این معوقات طبق وعده ای که حجت اله خطیب به محمد بنا داده بود می بایست بسیار زودتر پرداخت می شد که متاسفانه نه تنها این چنین نشد، بلکه هم اکنون حضور خود محمد بنا و پیگیری او برای دریافت این مبالغ نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

بهروز حضرتی پور یکی از اعضای کادر فنی تیم کشتی فرنگی نوجوانان با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه از دیماه سال گذشته تاکنون حقوقی دریافت نکرده ایم که این وضعیت هم اکنون برای تمامی مربیان رده جوانان و نوجوانان مشابه است.

وی تصریح کرد: بسیاری از مربیانی که در تیم های نوجوانان و جوانان فعالیت می کنند و همواره نام مربیان سازنده را به یدک می کشند، شغل دیگری به جز مربیگری ندارند و عدم پرداخت حقوق این افراد لطمه بزرگی به زندگی آنان و سازندگی در کشتی می زند. البته قرار بود با حضور مجدد محمد بنا در راس امور، نحوه عقد قرارداد با مربیان رده نوجوانان و جوانان هم تغییر کند، اما متاسفانه هم اکنون شاهد کناره گیری محمد بنا هستیم و وضع از آن که بود بدتر هم شده است.

به گفته این مربی سازنده که به عنوان مربی برتر رقابتهای عمومی کشتی فرنگی نیز معرفی شد، فدراسیون کشتی همچنان به باشگاه برق تهران بدهکار است و تا زمانی که این بدهی تسویه نشود، اردویی نیز برای نوجوانان برپا نخواهد شد. هرچند قرار بود این بدهی هم طبق وعده های حجت اله خطیب به محمد بنا از سوی فدراسیون پرداخت شود که متاسفانه اینگونه نشد!