روند کاهشی قیمت مصالح ساختمانی/افزایش 40هزار تومان برای ساخت مسکن

احمد اصغری مهرآبادی در گفتگو با مهر در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر، اظهار داشت: از ابتدای افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت‌ها بررسی شد و تیم کارشناسی تلاش کرد تا نزدیکترین قیمت را برای نرخ‌گذاری مسکن مهر تعیین کند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: تمامی فاکتورهای قیمت‌گذاری بررسی شد و سرانجام رقم حداکثر 40 هزار تومان برای آن دسته از واحدهایی که تسهیلات بانکی را دریافت و قسط دوم را دریافت نکرده اند تعیین شد.

وی افزود: براین اساس واحدهایی که تا اول مهرماه قسط چهارم خود را بطور کامل دریافت کردند اما عملیات ساختمانی آنها به پایان نرسیده است چنانچه تا پایان سال 91، عملیات ساختمانی را به پایان برسانند و دفترچه فروش اقساطی آنها از سوی بانک صادر شود، مشمول دریافت 5 هزار تومان تشویقی به ازای هر مترمربع می شوند.

وی با اشاره به اینکه قیمت آسانسور هم به این قیمت افزوده می‌شود، گفت: در نهایت به حدود قیمت 50 تا 55 هزار تومان می رسد و این رقم با بررسی های کارشناسی به دست آمده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کننده در دو ماه گذشته روند قیمت مصالح ساختمانی رو به کاهش است و تیرآهن و میلگرد و سیمان با کاهش قیمت مواجه شده اند بنابراین ما میانگین نرخ ها را در نظرگرفتیم.

مهرآبادی افزود: در تعیین قیمت مسکن مهر سود هر دو طرف در نظرگرفته شده است تا انبوه سازان بتوانند با کیفیت مناسب ساخت و ساز را انجام دهند و متقاضیان هم با زیان مواجه نشوند.