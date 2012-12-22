9 شهر جدید به نقشه تقسیمات کشورى اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت با توجه به بافت جغرافیایی منطقه و با هدف توزیع بهینه و عادلانه خدمات، با ایجاد چند شهر جدید در استان های کرمان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرد.

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری-مصوب 1362- تصویب کرد؛ روستای زهکلوت مرکز بخش جازموریان از توابع شهرستان رودبار جنوب استان کرمان پس از ادغام با روستاهای امیرآباد زهکلوت، حسین آباد، حسن آباد زهکلوت و چراغ آباد زهکلوت از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر زهکلوت شناخته می شود.

همچنین روستای دشتکار مرکز دهستان مشیز از توابع بخش مرکزی شهرستان بردسیر به شهر تبدیل و به عنوان شهر دشتکار شناخته می شود.

بر این اساس، روستای ملک آباد مرکز بخش گلستان از توابع شهرستان سیرجان در استان کرمان به شهر تبدیل و به عنوان شهر خواجه شهر و روستای محمدآباد گنبکی مرکز بخش گنبکی شهرستان ریگان پس از ادغام با روستاهای بهترآباد، جنت آباد، حسن آباد گنبکی، گلزار، دولت آباد، عباس آباد و علی آباد از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر گنبکی شناخته می شود.

بر اساس مصوبه دولت، روستای آباد از توابع دهستان اهرم بخش مرکزی شهرستان تنگستان به شهر تبدیل و به عنوان شهرآباد شناخته می شود.

همچنین روستای بوشکان از توابع دهستان بوشکان بخش بوشکان شهرستان دشتستان، روستای بادوله از توابع دهستان چغاپور بخش کاکی شهرستان دشتی و روستای دوراهک از توابع دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان دیر به شهر تبدیل و به ترتیب به عنوان شهر بوشکان، بادوله و دوراهک شناخته می شوند.

بر این اساس، روستای برآفتاب از توابع شهرستان کهگیلویه پس از ادغام با روستای اسلام آباد مشایخ به شهر تبدیل و به عنوان شهر سرفاریاب شناخته می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.