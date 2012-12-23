نامه "پروازی" وزیر برای فرودگاه خرم آباد/ خبرهای خوشی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت پروازهای فرودگاه خرم آباد به کلافی سردرگم تبدیل شده است؛ یک روز شرکت هواپیمایی "ایران ایر" در تصمیمی ناگهانی پرواز خود را لغو می کند و روز دیگر آن را بر می گرداند، یک روز دیگر ماهان با ارسال نامه ای به ناگاه سه پرواز رفت و برگشت خود در فرودگاه خرم آباد را لغو می کند و روز دیگر نوبت دیگر شرکتهای هواپیمایی است... و معلوم نیست این روند تا کی ادامه خواهد داشت.

به دنبال این بی نظمی در فرودگاه خرم آباد و کاهش نیمی از پروازهای این فرودگاه در یک ماه اخیر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از فراخواندن وزیر راه و شهرسازی به مجلس خبر دادند و در کنار این تلاش استاندار لرستان نیز پیگیریهای جدی را در دستور کار قرار داد که به نظر می رسد در حال رسیدن به نتیجه است.

خبرهای خوشی در راه است

مدیرفرودگاه خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هشت ماه نخست سالجاری 350 پرواز به صورت رفت و برگشت در فرودگاه خرم آباد برگزار شده است.

اسفندیار کیانی با اشاره به تعداد مسافران جابه جا شده طی این پروازها در فرودگاه خرم آباد عنوان کرد: در قالب برگزاری این تعداد پرواز در فرودگاه خرم آباد 26 هزار و 600 مسافر جابجا شده اند.

وی با بیان اینکه تا قبل از سفر وزیر راه و شهریازی به استان لرستان تعداد پروازهای فرودگاه خرم آباد چهار پرواز در هفته بوده است، ادامه داد: خوشبختانه در قالب این سفر وزیر دستور داد که پروازهای فرودگاه خرم آباد به صورت روزانه برگزار شود که مدتی نیز به صورت روزانه برگزار شد.

مدیرفرودگاه خرم آباد با اشاره به پیگیری های استاندار لرستان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برای افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد تصریح کرد: با پیگیریهای صورت گرفته به مردم لرستان می توان این نوید را داد که طی هفته های آینده خبرهای خوبی در رابطه با افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد به آنها داده خواهد شد.

نامه وزیر به رئیس سازمان هواپیمایی کشور

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور حتم برگزاری پروازها به صورت روزانه و مستمر در فرودگاه خرم آباد در رشد و توسعه استان لرستان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

علی هادی چگنی با تاکید بر اینکه باید پروازهای فرودگاه خرم آباد به صورت روزانه برگزار شود تصریح کرد: در این راستا پیگیریهای از طریق استاندار لرستان و همچنین نمایندگان در حال انجام است.

وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته از طریق وزات راه و شهرسازی بیان داشت: در این راستا وزیر راه و شهرسازی به صورت کتبی به رئیس سازمان هواپیمایی کشور در رابطه با افزایش پروازهای فرودگاه خرم آباد و به صورت روزانه دستور لازم را داده است.

توسعه لرستان در بن بست نامنظمی پروازهای فرودگاه خرم آباد

بنابر این گزارش، وضعیت رکود پروازها در فرودگاه خرم آباد به معضل تکراری استان لرستان تبدیل شده است تا در استمرار این روند بخش های مختلف اعم از حوزه آموزش، سرمایه گذاری و ...دچار آسیب جدی شود به طوریکه بسیاری از روسای دانشگاههای استان این وضعیت را موجب عدم استقبال اساتید پروازی از حضور و تدریس در لرستان عنوان می کنند.

از سوی دیگر با این وضعیت فرودگاه خرم آباد کمتر مسئول ملی برای حضور در برنامه ها و همایش های استان می تواند از پروازهای لرستان استفاده کند و برای حضور در این استان یا باید رنج سفر زمینی را به جان بخرد و یا به اجبار از طریق فرودگاه کرمانشاه راه لرستان را در پیش بگیرد.

آخرین نمونه این وضعیت را می توان در سفر زمینی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به لرستان یادآوری کرد به نحوی که این روند موجب ابراز شرمندگی استاندار شد.

این وضعیت حاکم بر فرودگاه خرم آباد علاوه بر اینکه حضور مسئولان ملی در این استان را کمرنگ کرده موجب انتقادات پرشمار سرمایه گذاران نیز از این وضعیت شده است به طوریکه برخی از سرمایه گذاران یکی از دلایل عدم حضور در این استان را نبود پروازهای منظم عنوان می کنند.

این در حالیست که به گفته مسئولان شرکت فرودگاههای کشور سالانه بیش از یک میلیارد تومان صرف نگهداری فرودگاهی می شود که در سال کمتر از 40 میلیون تومان درآمد دارد!

این روند به گونه ای است که بسیاری از مسئولانی که به لرستان قدم می گذارند از منظم نبودن و تعداد محدود پروازهای فرودگاه خرم آباد به عنوان مانعی پیش روی توسعه لرستان یاد می کنند.