بخت فرودگاه خرم آباد باز شد/ پروازهای نوروزی روی شانه های شهر

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات نوروزی به عنوان بهترین فرصت برای جذب مسافران و گردشگران در استانهای مختلف محسوب می شود که متاسفانه هر ساله به دلیل تعطیلی پروازهای فرودگاه خرم آباد این استان از یکی از زیرساخت های مهم حمل و نقل برای تردد مسافران بی نصیب می ماند.

این در حالیست که علت رکود و تعطیلی پروازهای فرودگاه خرم آباد در میان اظهارات ضد و نقیض مسئولان مبهم باقی مانده بود به طوریکه برخی از آنها عدم استقبال مردم از پروازها و برخی دیگر تمایل شرکت های هواپیمایی برای دایر کردن پرواز در کلانشهرها و استانهای بزرگ را علت وضعیت کنونی پروازهای این فرودگاه اعلام می کردند.

این در حالیست که رکود و بی نظمی پروازهای فرودگاه خرم آباد بارها از سوی مردم و خبرنگاران مورد انتقاد قرار گرفته تا این موضوع توسط مسئولان استان و همچنین نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

در سالهای قبل تعطیلی پروازهای فرودگاه خرم آباد همزمان با ایام نوروز توسط شرکتهای هواپیمایی برخی شائبه ها را در اذهان عمومی ایجاد کرده بود به طوریکه برخی مسئولان علت لغو پروازهای فرودگاه خرم آباد را تمایل شرکت های هواپیمایی به برقراری پروازهای خود در استانهای بزرگ و پرمسافر عنوان و تعطیلی پروازهای فرودگاههایی مانند خرم آباد را انتقال پروازها و هواپیماها به استانهای بزرگ دانسته بودند.

این امر موجب تضعیف حمل و نقل هوایی در استانهای کمتر توسعه یافته ای چون لرستان شده و به مرور زمان علاوه بر تاثیر گذاری بر روند جذب گردشگر و مسافر در این استانها زمینه فرار سرمایه گذار و همچنین افزایش تلفات تصادف جاده ای را نیز فراهم خواهد آورد.

به هر رو با پیگیریهای مسئولان استان و به ویزه نمایندگان مجلس گویا امسال لرستان از مسافران پروازی بی نصیب نخواهد ماند تا مدیرفرودگاه خرم آباد نوید دهد که در ایام نوروز فرودگاه خرم آباد تعطیل نیست.

اسفندیار کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام نوروز فرودگاه خرم آباد تعطیل نیست و در این راستا می طلبد که مردم استان لرستان نیز از پروازهای این فرودگاه استقبال مطلوبی را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه در ایام نوروز آینده فرودگاه خرم آباد به هیچ عنوان تعطیل نخواهد بود و مردم می توانند از پروازهای این فرودگاه استفاده کنند گفت: همه شرکتهای هواپیمایی که در فرودگاه خرم آباد پرواز دارند اقدام به برگزاری پروازهای خود در طول هفته خواهند کرد.

مدیر فرودگاه خرم آباد با تاکید بر اینکه مردم نیز باید از پروازهای این فرودگاه استقبال لازم را داشته باشند تصریح کرد: به طور حتم برگزاری پروازهای شرکتهای هواپیمایی در فرودگاه خرم آباد بستگی به میزان تقاضا و استقبال مردم خواهد داشت.

کیانی با اشاره به برخی اظهار نظرها در رابطه با تعطیلی فرودگاه خرم آباد در ایام نوروز سال آینده گفت: به هیچ عنوان فرودگاه خرم آباد در این ایام تعطیل نخواهد بود و خدمات لازم را به مردم ارائه خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تهیه بلیت توسط مردم اشاره کرد و گفت: در این راستا مردم برای تهیه بلیت خود از قبل اقدام کنند تا برنامه ریزیهای لازم برای برگزاری پروازها به خوبی صورت گیرد.

مدیرفرودگاه خرم آباد با بیان اینکه گاهی دیده می شود که اکثر افرادی که برای خرید بلیت اقدام می کنند همان روز برگزاری پرواز به شرکتهای هواپیمایی و فرودگاه مراجعه می کنند گفت: در این راستا مردم استان سعی کنند که از قبل اقدام به رزرو و خریداری بلیت کنند.

کیانی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دفاتر و آژانسهای مسافربری هوایی در استان لرستان اشاره کرد و گفت: در سالجاری دو آژانس فروش بلیت در استان لرستان ایجاد شده این در حالیکه سال گذشته تنها یک آژانس مسافربری هوایی در لرستان فعالیت می کرد.

به هر روی به نظر می رسد شتاب بخشیدن به روند توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان نیازمند توجه ویژه به تقویت زیرساختهای حمل و نقل است، موضوعی که باید به طور جدی توسط مسئولان و نمایندگان استان پیگیری شود.

.....................................

گزارش: فاطمه حسینی