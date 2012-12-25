پخش مستقیم همایش پیاده روی خانواده در رودان از شبکه سه سیما

کیانوش جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: همایش پیاده روی خانواده در شهرستان رودان 29 دی ماه همزمان با روز هوای پاک و روزه غزه برگزار خواهد شد و از طریق شبکه سه سیما به صورت مستقیم پخش خواهد شد.

وی عنوان کرد: هیئت ورزشهای همگانی در راستای برنامه ریزی جهت تمرکز زدایی و احترام به سایر شهرستانهای استان همایشهای پیاده روی با هدف پخش مستقیم از شبکه سراسری سه سیما را در شهرستانهای مختلف استان برگزار خواهد کرد.

جهانبخش اظهارداشت: سال گذشته دو همایش پیاده روی خانواده در شهرهای میناب و قشم برگزار و با استقبال خوبی همراه بود. از این رو سه همایش پیاده روی دیگر تا پایان سال در استان هرمزگان برگزار خواهد شد. که دومین همایش پس از همایش پیاده روی شهرستان رودان در شهر حاجی آباد برگزار خواهد شد.

برگزاری همایش پیاده روی در ابوموسی

رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان هرمزگان افزود: در حال رایزنی برای برگزاری همایش پیاده روی خانواده در جزیره ابوموسی هستیم.